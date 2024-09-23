明放晴午後變天濕答答　鋒面聯手東北風「下周雨增多」

▲明日天氣依舊不穩定，午後中部以北、東北部、東部山區可能有局部大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，明日低壓帶遠離，各地回到多雲到晴，但午後中部以北、東北部、東部山區可能有局部大雨，周四、周五鋒面通過東北風影響，北部及東半部有較大雨勢；下周一低壓系統往台灣靠近，加上大環境偏東北風，雨勢將會增加。

氣象署預報員張承傳說，未來一周明天鋒面逐漸北移到台灣北部海面，明天清晨西半部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨，中部以北、東北部及東部山區有較大雨勢發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，明晚到周三鋒面通過台灣，迎風面北部及東北部雲量較多、有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周四到周日受東北風影響，水氣較多，北部、東北部局部陣雨比前一天明顯，其他地區為多雲到晴。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，原先在台灣東邊的鋒面，在下周一低壓系統逐漸往台灣靠近，受到低壓帶及環境轉為東北風影響，降雨範圍增加，雨勢增多趨勢，北部、東半部、恆春半島整天斷斷續續都會有陣雨或雷雨的發生機率。

溫度方面，張承傳指出，周三鋒面通過東北風下來，北部高溫略降至29、30度，其他時間北部高溫32至33度，中南部33度、東部31至32度，晚上最低溫約25度，目前仍沒有比較明顯冷空氣。

張承傳提到，熱帶性低氣壓TD19昨晚已減弱，併入大低壓帶，目前菲律賓東方海面仍為大低壓區，後期還是有熱帶系統發展的可能性，氣象署將密切追蹤觀察。