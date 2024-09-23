大雨狂轟破400毫米「有梅雨味道」　氣象署：2股風共伴效應

▲梅雨與昨天的天氣圖比較。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

昨日雨勢猛烈，南部整天大雨不斷，北部在午後雨勢驚人，甚至多地傳出災情，前中央氣象局長鄭明典今指出，最近天氣有些「梅雨的味道」。對此中央氣象署說明，因為西南風與東北風產生共伴效應，雨量類似颱風或梅雨等級。

氣象署統計上周六凌晨0時至今日凌晨0時、2天累積雨量前5大觀測站，台北市鞍部累積雨量達到490毫米最多，新北市大坪454.5毫米排第二，其次依序是屏東縣口社446.5毫米、高雄市國三401毫米、基隆市五堵359毫米。

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鄭明典今也在臉書張貼出2張天氣圖，表示最近的天氣型態，有一些些「梅雨」的味道。

▲周末雨量累積最多前5名統計。（圖／氣象署提供）

氣象署預報中心技正林秉煜指出，過去台灣在低壓帶附近，北邊有東北風下來， 南邊則有西南風，在高壓增強之下，西南風被西推到台灣上空，比較強的西南風通過南部陸地，造成南部下雨明顯的原因，強度來到西南氣流，雨量類似颱風或梅雨季降雨等級。

他說，北部因東北風帶來影響，加上之前還有熱帶性低氣壓TD19影響，氣象署甚至發布熱帶性低氣壓特報，因此在比較強的西南風跟東北風產生共伴效應，發生在台灣北部陸地，造成周日在北部降雨明顯的原因，是這兩股風造成的影響。

林秉煜表示，整體未來一周天氣仍不穩，明、後天鋒面通過，也會降雨，但跟周末雨勢相比就沒這麼劇烈，但近日降雨太多，民眾前往山區活動要注意安全，尤其宜蘭、花蓮及中部山區，未來一周東部下雨機率偏高，宜花也要留意。