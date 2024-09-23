台南吉祥物「巷仔Niau」前進日本新宿街頭！　「帶路看台南」宣傳短片萌翻東京

▲2024台灣文化創意博覽會首次亮相的台南吉祥物「巷仔Niau」，馬上就跑到日本西武新宿車站前，邀請日本旅客們一起來台南的巷弄中探險。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南巷仔Niau竟然出現在熱鬧的日本新宿街頭！甫於2024台灣文化創意博覽會首次亮相的台南吉祥物「巷仔Niau」，馬上就跑到日本西武新宿車站前，邀請日本旅客們一起來台南的巷弄中探險。

9 月21日（六）至9 月27日（五）期間，「巷仔Niau」來到東京西武新宿車站前的「YUNIKA VISION」，以「巷仔Niau帶路看台南」宣傳短片的方式亮相，在每日平均乘車人數高達77萬人次的日本人流第一多的大站新宿，進行台南400的壓軸宣傳。

2024年對台南而言是相當具歷史意義的一年，400年前台南安平因著荷蘭大帆船的到來，此後台南城市逐漸累積豐厚的文化底蘊，也在這片沃土上，長出多樣化的飲食、產業、運動及多元族群文化，在當代更結合了尖端科技的發展。此次台南市政府文化局期望透過「巷仔Niau帶路看台南」宣傳短片，加強國際社會對台南的認識，也向國際社會傳達，台南早在四百年前，就已經與國際社會進行豐富且深厚的交流互動。

台南吉祥物「巷仔Niau」，是一隻帶有閃電尾巴、象徵幸運的「麒麟尾貓」。牠的原型發想來自大航海時代養在貿易船上的捕鼠貓，不僅呼應台南400的歷史意涵，也帶出大航海時代的多元文化包容性。此外，巷仔Niau身上的花紋也結合了台南在地獨特的建築語彙以及城市歷史紋理。

台南市文化局先前於 8 月13 日至8月18 日期間，同時在法國巴黎市中心、美國紐約時代廣場，以及南韓首爾江南站的 NewBalance 大廈等國際著名地標播放了「台南 400 形象宣傳片」。本次帶領台南吉祥物「巷仔Niau」來到日本亮相，期望吸引更多國際遊客來台南觀光旅遊，體驗台南古都蘊含的深厚底蘊及生活文化。