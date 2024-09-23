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921震後25年　稀有植物垂枝羊角扭、毛瓣石楠現身九九峰自然保留區

▲稀有瀕危植物毛瓣石楠於九九峰自然保留區出現新的分布紀錄。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲稀有瀕危植物毛瓣石楠於九九峰自然保留區出現新的分布紀錄。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

921地震今年屆滿25周年，九九峰因當時形成崩塌斷崖特殊地景，依《文化資產保存法》劃設為九九峰自然保留區也已24年，因少有人為干擾，成為竹柏、九九峰秋海棠、尖葉水絲梨、垂枝羊角扭等21種稀有瀕危植物的分布熱點及避難所。

九九峰保留區管理座落於南投縣國姓鄉與草屯鎮、台中市的霧峰區與太平區，面積廣達1202.8101公頃；管理機關林業保育署南投分署指出，森林護管人員定期辦理巡查及野生動植物的資源調查與監測，迄今以自動照相機所記錄的物種有石虎、藍腹鷴、台灣野山羊及食蟹獴等保育類野生動物，相關資料也定期交由屏東科技大學進行分析，協助了解野生動物族群的長期動態，每月也針對保留區內的九九峰秋海棠、紫背脈葉蘭、梭羅木及秀柱花等4種稀有的指標物種進行調查和保育。

▲垂枝羊角扭是在九九峰自然保留區發現的新物種。（圖／嘉義大學提供）

▲垂枝羊角扭是在九九峰自然保留區發現的新物種。（圖／嘉義大學提供）

南投分署指出，自112年起委託嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，進行「九九峰自然保留區森林植群及稀有植物資源調查」計畫，目前結果發現共有21種屬於《2017年臺灣維管束植物紅皮書名錄》中所評定的受脅紅皮書物種；其中垂枝羊角扭是在該保留區周遭發現命名發表的新物種，而之前原紀錄分布在中橫、谷關、八仙山、惠蓀林場一帶的毛瓣石楠，也在保留區內出現新的分布紀錄。

▲▼九九峰於921震後劃設自然保留區，24年來已躍升稀有植物天堂。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼九九峰於921震後劃設自然保留區，24年來已躍升稀有植物天堂。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲九九峰自然保留區躍升稀有植物天堂。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢提醒，欲進入九九峰自然保留區，應利用自然保護區域進入申請系統進行申請，保留區範圍內禁止改變或破壞其原有自然狀態，也因保護區範圍內具陡峭地形，進入民眾亦應注意自身安全。

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