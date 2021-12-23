黑猩猩被遺棄　人類一手拉拔長大！回歸棲地「慘遭同類活活打死」

▲巴蘭把獸醫梅里安視為父親。（圖／翻攝推特帳號@rezahakbari）

記者吳美依／編譯

伊朗黑猩猩巴蘭（Baran）因早產而遭母親遺棄，輾轉進入德黑蘭動物園（Eram Park Zoo），由獸醫親手餵奶、撫養長大。牠年滿4歲後，被轉移至肯亞生活，回歸自然棲地，並且逐步學習與其他黑猩猩相處，未料才經過1個多月，竟因一場意外，遭同類活活打死。

《每日星報》報導，在園區裡，巴蘭的社交接觸僅限於動物園獸醫梅里安（Iman Memarian），一度被安排與母親團圓，卻不幸失敗。但是，專家們一直沒有放棄讓牠與同類好好相處，並於今年稍早決定，將其轉移至超過4000英里（約6400公里）的肯亞「甜水黑猩猩保護區」（Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary），學習社會化。

▲專家原本希望巴蘭回歸自然、與同類相處，未料發生憾事。（圖／翻攝推特帳號@MemarianIman、@KianSharifi）

動物園發言人當時表示，「黑猩猩是群居動物，必須與社會群體生活在一起，學習維持健康及自然社交生活所需要的技能。」動物園園長也說，「儘管園方能夠拯救巴蘭，但仍認為牠必須被轉移至肯亞的國際黑猩猩照顧中心，因為牠在那裡的必要設備及環境下，可以生活得更好」，甚至促進身心健康。

巴蘭抵達保護區後，第一階段成功隔離90天，隨後進入第二階段，可以遠距離觀察同類，但牠卻一時好奇、破壞門鎖，竟逃脫隔離籠舍，闖入一個黑猩猩家庭聚落，被視為不友善的入侵者。保護區動物管理員慌忙抵達、介入時，牠已經被痛毆至重傷，最終不幸死亡。

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