企鵝妹暖救幼汪「找到新家了」！路人轉粉淚推：對她改觀

▲動物樂園收編了企鵝妹撿到的流浪幼犬。（圖／翻攝自FB／九九峰動物樂園）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」來台步行環島，22日傍晚從南投草屯要走到彰化員林時，在路邊遇到一隻瘦弱流浪幼犬，頓時心生憐憫，將狗送到動物醫院救治，之後還特地休息一日幫找家，最後由她參訪過的動物樂園老闆收編。這段插曲讓網友都超感動，「這次對她完全改觀了」、「這次的行為直接圈粉到爆。」

回顧直播片段，小小的幼汪當時蜷縮在路邊，在準備竄逃時嚇了企鵝妹一跳，她先是叫了一聲，看見是小狗後瞬間被融化，興奮地靠近並關心狗狗狀況，甚至替牠取名「Gina」。由於企鵝妹發現小狗皮膚似乎有傷口，且獨自待在路邊很危險，於是請熱心路人先將Gina送往醫院治療，自己也滿頭大汗地趕路近10公里，順利在醫院打烊前抵達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

休息一天後，企鵝妹昨（24）日直播繼續環台，要從員林走到溪州，原本打算帶Gina去寵物旅館待幾天，開放觀眾在Discord申請領養，但後來又提議，想問問「九九峰動物樂園（JOJOZOO）」有沒有意願收養，因為前幾天去參訪過，覺得老闆很照顧動物，而且園區環境很棒。就在抵達寵物旅館時，企鵝妹查看私訊發現，九九峰動物樂園表示願意領養Gina，她當下便叫計程車前往。

▲幼汪會檢疫隔離2～3周。（圖／翻攝自Facebook／九九峰動物樂園）

當企鵝妹到場時，老闆、老闆朋友、獸醫、多位員工都熱情迎接，之後就領人到園內醫院，告知會讓Gina檢疫隔離2～3周。整個過程中，企鵝妹不斷誇九九峰動物樂園，不僅有很大的庭院，還有獸醫照顧，對動物來說是很棒的環境，而且尊重她的直播工作，不會硬要湊一腳，「這裡真的超級棒，不但接納了Gina，還非常能理解我在做什麼，滿分10分的話，他們應得30分，甚至是100分！」

話題引發網上熱論，許多人對這段插曲都很感動，「老闆真的是好人QQ，和72攜手翻轉了吉娜的狗生」、「謝謝企鵝妹、謝謝九九峰老闆，Gina會幸福一輩子的」、「第一次看企鵝妹的影片，她講英文也太好聽了吧！而且這次的行為直接圈粉到爆」、「推最感人副本，JOJOZOO那兩隻狗看起來真的過得很好。」