九九峰「崩塌斷崖」美照瘋傳　林管處：擅闖可罰15萬

▲林務局呼籲民眾進入九九峰自然保留區，務必依法申請進入（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

九九峰風景秀麗，日前山友於網路分享轉傳制高點美景、吸引不少遊客前往，不過林務局南投林管處提醒，該路線位於九九峰自然保留區範圍內，應先申請取得許可後再前往，以免違反《文化資產保存法》規定，最高可處15萬元罰鍰。

南投林管處指出，九九峰自然保留區是921震災後，為保存地震崩塌斷崖之特殊地景，於民國89年5月22日公告設立，面積逾1212公頃，涵蓋台中市霧峰區、太平區及南投縣草屯鎮、國姓鄉；該保留區受文資法嚴格保護，地貌景觀得以不受人為干擾而自然演替，棲息其上的生物連帶得以休養生息，並提供做為生態保育、科學研究及環境解說之場域。

南投林管處目前已在九九峰自然保留區境界處設置告示牌，表示將不定期與森林警察辦理保育巡查；未經申請核可進入者，將依《文化資產保存法》，處3萬至15萬元罰鍰，籲請山友務必遵守與配合相關規定，以免觸法。

林管處表示，民眾如為環境教育需求欲進入保留區，行前5至60天應至林務局自然保護區域進入申請系統（https://pa.forest.gov.tw/)提出申請，並隨身攜帶「自然保留區進入許可證」及「身份證明」以備管理單位查驗；另區內地形陡峭、遇強降雨或颱風易有土石鬆脫崩落，非一般登山休閒步道，民眾應自行評估風險並攜帶必要裝備及護具。