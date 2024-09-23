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石棉瓦致癌物要花50年才清運完？　台南藍軍要求訂拆除補助標準

▲台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

石綿是一級致癌物，台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。

另外，營建混合物沒有細分類，甚至棄置墓地，連市府廠商也不細分營建混合物，分類丟給環保局，合理嗎？黨團推動多年的城西營建廢棄物分類場，正舉辦地方說明會，希望能早日完工，更請環保局訂定營建廢棄物分類管理辦法，好好規範！

國民黨團也針對立委林宜瑾助理朱明宏從2019年到2023年，標下市政府各區公所和機關，高達9237件工程管理費標案，共1億9千多萬元，質疑朱明宏背後，若沒有有力人士相助，怎能拿下市府這麼多的標案？請市府政風單位和司法檢調，好好查查，誰是幕後能讓市府公所及機關聽命的有力人士？

▲台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尤榮智指出，在1981年代經濟起飛期，很多畜牧養殖場以及工廠屋頂都用石棉瓦，因為當年這是很好的材質，2008年，國際間發現石綿是一級致癌物，開始逐步禁用，到了2018年全面禁用，但光台南這幾十年的石棉瓦廢棄物，初步估算就有5萬噸，每年只能處理1000噸，若速度不加快，需要耗時50年才能處理完畢，目前處理1噸石棉瓦補助3.5萬元，但有登記的畜牧業者和工廠卻要自費，他建議訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，早日解決問題。

▲台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝表示，營建混合物沒有回收細分更是一個大問題，營建混合物材質非常多樣，有鐵、水泥塊、木頭、石綿、磁磚等，雖然不斷宣導，請業者將這些營建混合物細分後送到台南市9處私人的土製場，結果業者都陽奉陰違，到處亂丟，連墳墓地也成了營建混合物的棄置場，更離譜的是，市府很多工程發包廠商，營建混合物也不回收細分，直接就把這些細分工作丟給環保局，為了解決這問題，多年來她一直建議在城西里，成立營建廢棄物分類場，很高興已開始招開說明會，希望速度能更快一點，更希望訂定營建廢棄物管理辦法，落實資源再利用。

▲台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪說，新北市已經將家庭資源垃圾分7大類，分別是廢棄乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠保麗龍、廢棄玻璃容器、廢棄照明光源、廢棄乾電池、廢棄蓄電池及易燃物，這7大類必須單獨光入透明袋回收，否則開罰，為了保護清潔隊員並降低環境負擔，建議台南市從觀光景區和市場垃圾桶做起，主動設置細項分類垃圾桶，讓台南是這座觀光城市，不但能吸引國內外觀光客拜訪，更能帶動舉手做垃圾細分類的習慣。

▲台南市議會國民黨團23日在議會定期大會業務報告中，要求環保局訂定石棉瓦老舊建物拆除補助標準，解決5萬噸石棉瓦，否則1年只處理1千噸，要花50年才能處理完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林美燕說，為了保障外送員的工作職權和安全，台南市在2021年訂定台南市外送平台自治條例，沒想到業者提起訴訟，最高行政法院判定台南市政府敗訴，看到這個結果各界嘩然，當年，台南市訂定自治條例送行政院時，並沒有宣告違憲，行政院也核定台南市外送平台管理自治條例，台南市府也依規定公告施行，既然這份外送平台自治條例有效，為何業者提起訴訟後，業者幫外送員保險會是中央權限，而不是地方權限？是否以後台南市訂定任何自治條例都要送最高行政法院核定？

蔡育輝則是指出，林宜瑾立委的助理朱明宏從108年到112年，標下市政府各區公所和機關，高達9237件工程管理費標案，共1億9千多萬元，全案爆發後，朱明宏立克將宏權、俊耀、鴻仲這三家公司，轉到她的母親、太太和親近家屬身上。

蔡育輝說，雖然根據公職人員利益衝突迴避法第3條第1項第4款規定，助理的家人就算開設公司，也不在利衝法規範範圍之內，但朱明宏這位林宜瑾立委的助理，有何通天本事，能包下台南市政府9千多件標案？朱明宏背後的有力影響人士是何人？因為這涉及最高法院刑事庭判決，『民代受託於議場外，對行政機關或公營事業機構人員關說、請託或施壓等行為，實質上就是運用其職務或身分地位之影響力』，該當於貪汙治罪條例第5條第1項第3款公務員職務受賄罪之職務上行為。

蔡育輝請法制處好好了解？為何朱明宏能一個人拿下市府9千多個標案，更請司法檢調深入追查，誰在幕後施壓或關說？哪位人士有通天本領能讓市府公所及機關聽命？

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