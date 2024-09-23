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計程車黃網狀線迴轉...女騎士煞不住撞上倒地！網看畫面掀論戰

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區二聖一路日前發生一起車禍，當時一輛計程車正要迴轉，不料，後方的機車騎士煞不住，直接撞上計程車噴飛倒地。不過，車禍畫面曝光後，意外掀起論戰，有網友認為「騎士一看就知道完全沒注意前方狀況」，但另一派則認為「還是計程車問題大啊」，警方則初步研判是計程車未禮讓後方來車先行、迴轉未依規定釀禍。

▲▼高雄計程車迴轉擊落騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄計程車迴轉擊落騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在20日11時31分，經了解，58歲計程車駕駛李男沿二聖ㄧ路由西往東行駛要向左迴轉，與另一輛沿二聖一路由西往東直行的機車發生碰撞，造成65歲騎士盧女摔車，多處擦挫傷。救護人員立即將盧女送往醫院治療救治，經酒測雙方並無酒精反應。

▲▼高雄計程車迴轉擊落騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄計程車迴轉擊落騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄計程車迴轉擊落騎士。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，車禍畫面曝光後，有一派網友認為，「都已經停那麼久了，阿婆還是勇敢捍衛路權」、「只能說某些人騎車根本沒在看路...」、「阿嬤反應那麼慢，真的不要再騎車了」、「一看就知道完全沒注意前方狀況，拿自己的命試煉」。

不過另一派網友則認為，「還是計程車問題大啊，慢慢轉結果還是在兩台機車過來的時候轉」、「黃網狀線是禁止臨時停車，很明顯垃圾黃已經違規了」、「就算可以迴轉，我也不在這種地方迴轉」。

警方初步研判，計程車路旁起步未禮讓後方來車先行、迴轉未依規定釀禍。至於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

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