Uber Eats併熊貓　學者憂數位控制霸權恐侵害用戶隱私

▲Uber Eats宣布併購台灣foodpanda。（圖／記者林敬旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

美食外送平台Uber Eats以9.5億美元（約新台幣308億元）現金併購台灣foodpanda，由於這兩家公司是國內產業龍頭，學者擔心不僅會造成市場壟斷，還恐抑制創新、侵害用戶隱私。高雄市電子商務協會便針對此議題辦理學術研討會，為如何在數位經濟時代有效進行反壟斷監管提供建設性建議。

Uber併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」仍須公平會等主管機關審查核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，預計於2025上半年完成交易。兩家公司若結合，能降低成本提高服務品質，自然是政府、訂閱民眾期待的正面效果，不過也可能發生業者濫用市場影響力，帶來平台服務費用調整、外送員權益等社會議題。

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為了深入探討數位時代的競爭法挑戰，高雄市電子商務協會將於28日在高雄寒軒國際大飯店舉辦「數位平台壟斷法律爭議學術研討會」，匯聚產官學界專家，剖析外送平台合併案所引發的各類問題。電子商務協會表示，歡迎對數位經濟及競爭法議題有興趣的業界人士及社會大眾踴躍參加，共同探討數位時代的公平競爭新挑戰。

▲Uber Eats、foodpanda為國內美食外送兩大龍頭，學者憂心併購案會產生多方面議題。（圖／記者周宸亘攝）

研討會將聚焦於Uber Eats併購Foodpanda的案例，邀集社群媒體、大數據分析、經濟學、法律等領域的專家、學者，針對數位平台經濟的特性及其對市場競爭的影響、大數據應用對新進競爭者進入門檻的影響、社群媒體在反壟斷議題中扮演的角色、競爭法規如何因應數位經濟的新挑戰、國際反壟斷執行趨勢及對台灣的啟示進行討論。

國立高雄大學資管系系主任楊書成指出，數位平台的快速發展促進了市場便利性，但數據的高度集中也帶來了壟斷的風險。數據控制霸權不僅可能威脅市場競爭，還可能抑制創新、侵害用戶隱私，並對中小企業造成極大的競爭壓力。」

此次研討會將由國立高雄大學楊書成主任將以「數據壟斷與市場競爭的挑戰」一題，深度剖析數據壟斷如何影響自由市場競爭，並探討數據集中帶來的潛在問題。資策會科法所專家與競爭法學者將分享國際上對數位經濟反壟斷的最新趨勢，並對台灣數位經濟的發展方向提出建議。

▲國家公益發展協進會首席顧問賴香伶將針對合併案討論外送員勞權問題。（圖／ETtoday資料照）

此外，國家公益發展協進會顧問賴香伶則會從平台經濟對勞動市場的衝擊出發，探討Uber Eats與Foodpanda合併後，外送員的勞動權益與保障問題。

公平會表示，將從市場集中度、訂價能力及市場效益等角度進行審查。這次研討會將以該合併案為切入點，為如何在數位經濟時代有效進行反壟斷監管提供建設性建議。