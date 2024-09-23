邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」　郭正亮揭問題：賴怎會直接指揮部長？

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者郭運興／台北報導

衛福部長邱泰源21日爆料總統賴清德「致電罵環境部長彭啓明」，引發關注，隔日邱泰源火速致歉，他表示「如果用詞不當，造成誤解，誠摯跟彭部長和社會大眾抱歉」。對此，前立委郭正亮今（23日）表示，邱泰源講話本來就直接了當，這次爆料應該不是故意，只是單純把真相講出來，坦白說就是經費之爭，但賴清德這個舉動凸顯2個問題，第一個「為何踰越行政院指揮部長」、第二個「為何如此護短、護醫院，因為自己是醫生嗎」？

邱泰源21日出席活動，爆料總統賴清德「致電罵環境部長彭啓明」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。隔日賴清德臨時取消出席同場活動，遭到外界議論，邱泰源則回應，提到總統打給彭部長關心，但都是互相鼓勵的互動，過程中如果自己有用詞不當，造成誤解或困擾，在這邊誠摯跟彭部長和社會大眾抱歉。

對此，郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，邱泰源爆料「賴清德致電彭啓明」的新聞，會越做越大，就是因為外界會質疑，賴清德怎麼直接越過行政院指揮部長，這暴露出賴就是「太上院長」。

郭正亮表示，這件事自己比較支持環境部長彭啓明，因為減碳優先目標本來就是最嚴重的產業，怎麼會輪到醫院呢？所以彭啓明今年的減碳預算就沒有放在醫院，這完全合理，結果衛福部長邱泰源卻認為「你怎麼沒有幫我們」。

郭正亮推測，賴清德對醫界很熟，致電給彭啓明應該是告知「醫院沒有減碳預算，環境部也沒有協助措施，該怎麼辦」，但這個舉動凸顯出2個問題，第一個「為何踰越行政院指揮部長」、第二個為何如此護短、護醫院，就因為自己是醫生嗎？

郭正亮認為，坦白說就是經費之爭，環境部光是協調高耗能產業轉型，都要花費很大預算，台灣減碳嚴重落後鄰近各國，這件事讓賴清德很著急，但就是沒有這麼多錢，所以不可能從醫院開始改善，站在彭啓明角度，當然高排碳、高耗能產業先處理，怎麼想到先被罵了。

最後，郭正亮直言，邱泰源的爆料是無心之過還是故意的？據他了解，這個人講話本來就是直接了當，過去立委葉元之質詢「台大醫隊排隊問題」，邱泰源竟回「台大醫院本來就都排不到啊」，官員怎麼會這樣講話，因此這次爆料應該不是故意的，只是單純把真相講出來。

▼ 總統賴清德 。（圖／嘉義縣政府提供）