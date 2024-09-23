中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德競選承諾曾喊出「百萬社宅」目標，上任後將租金補貼視為重點項目，明年編列預算更高達335億。對此，國民黨立委羅智強今（23日）表示，賴政府面對居住正義核心的社宅興建，卻兩手一攤，過去111到113年租金補貼專案共編列468.9億，竟然比國家住都中心興建社會住宅工程款還多。他批評，賴清德好大喜功，民進黨的居住正義，就是發錢了事，只顧著補貼，絕對是本末倒置的錯誤方向。



羅智強表示，去年競選時，賴清德承諾當選總統，社宅以百萬戶作為目標，近期又宣布租金補貼，從現有50萬戶目標提升到75萬戶，明年預算編列高達335億。

羅智強表示，75萬戶租金補貼加上25萬戶包租代管、25萬戶社宅，數字看起來破百萬，很壯觀，但實際上卻是極其嚴重的資源錯置，將最寶貴的預算，拿去做最簡單的撒幣政策。

羅智強指出，面對居住正義核心的社宅興建，賴政府卻兩手一攤，窮得只剩發錢。根據他向內政部的索資，即使加上目前已完工的3萬多戶，到2031年底總完工預計只有10.2萬戶，也就是說，就算給賴清德做滿兩任，任內預計只會完工7萬戶，一年還不到一萬戶。

羅智強批評，以現在的速度要完成賴清德25萬戶的目標，可能要先修憲，做到第四任總統才能履行競選第一任時的承諾，也正是因為社宅興建承諾已經確定跳票，賴清德才會把腦筋想到租金補貼，試圖用發錢了事的租金補貼戶數增加，來彌補社宅完工不足的缺口。

羅智強說，這樣欲蓋彌彰的政策，卻嚴重地在浪費國家珍貴的預算，甚至反過頭來，排擠削弱社宅興建。事實上，從111到113年期間，300億租金補貼專案計畫一共編列468.9億，竟比國家住都中心興建社會住宅的工程款454.9億還多。

羅智強認為，租金補貼比社宅工程款還多，民進黨發錢不手軟，做事腿就軟，直白來說，民進黨的居住正義，就是發錢了事，全世界只有民進黨把租金補貼充作社宅。租金補貼不是錯的政策，但只顧著發補貼，卻不對社宅興建全力以赴，絕對是本末倒置的錯誤方向。

國土署則回應，住宅三大政策是互相輔助，且不衝突，讓民眾的居住需求及生活方式有多元選擇，2022年開辦的擴大租金補貼專案，截至今年8月，核定件數成長62.8萬餘戶，讓許多年輕人、大學生、新婚家庭實質受到中央居住政策的照顧，減輕約4至5成租屋族負擔。

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）