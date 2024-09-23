巨業客運曾撞死高一資優女　3年後又奪命…中市府擬重罰120萬

▲2021年巨業客運165號在清水嘉陽高中前輾斃正要過馬路的張姓高一女學生。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

巨業客運305號公車昨天在中區傳出車禍意外，釀成東海大學女學生1死1傷慘劇。台中市交通局透露，將對客運業者進行重罰，初步概算處分金額約120萬元。但巨業客運撞死路人已非首次，2021年就曾經發生嘉陽高中飛機修護科一年級張姓女學生，在校門口準備過馬路時，慘遭公車高速撞擊，經送醫搶救後仍告不治，3年後又傳出死亡車禍，也讓民代痛批客運公司與台中市政府沒有積極作為，只會在事件發生後發道歉聲明。

▲台中市交通局擬對巨業客運重罰120萬元，但詳細金額還有待確定。（圖／記者許權毅攝）



台中清水嘉陽高中2021年發生一起車禍事故，就讀飛機修護科一年級、前途一片看好的張姓女學生，清晨在校門口前遭巨業客運165號公車輾斃。張女家屬心痛指當時肇事司機連剎車都沒剎車，愛女被公車前輪、後輪輾過，最後公車是靠著女兒的身體停車，整條馬路都是屍塊。

根據交通局統計，巨業客運在過去5年已共造成2死、另有69件受傷事故。台中市議員蔡耀頡表示，砲轟巨業客運公司過去幾年在台中所發生的交通事故造成受傷等事件數不勝數，也點出巨業在評鑑建議上，曾被公運處列出多項缺失需改善，質疑到底是客運業者在管理上出問題，還是市政府無法要求客運業者進行有效的管理。

台中市交通局則表示，將對巨業客運進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，也將此案列入今年的公車評鑑成績，巨業今年請領的補助金額也會大受影響。