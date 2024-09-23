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社會 社會焦點 保障人權

台中討債反殺！壯碩男揮刀後報警：這裡有糾紛　屋內全是血

▲▼台中霧峰命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中霧峰今日發生命案，洪男疑遭高男、鄭男討債，隨手抄起水果刀反擊，導致高男死亡。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區一棟出租套房今早發生命案，一名高男與鄭男疑似受李女唆使，前往其前男友洪男租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，高男傷重死亡、鄭男重傷。據了解，洪男犯案後也有自己報案，稱現場有糾紛案，警方到場後，洪配合警方上銬，預計要住院。

初步了解，51歲李女跟32歲洪男是前男女朋友關係，2人疑似近日分手，李女想討回在洪男家的10萬多元以及金飾一批。李女疑似教唆高男以及鄭男前往洪男家，2人空手前往，闖入洪男5樓住處後，雙方發生嚴重扭打，洪才隨手抄起水果刀，將高砍死，鄭同樣重傷。

▲▼台中霧峰命案。（圖／記者許權毅攝）

▲洪男犯案後曾報警，並配合警方上銬、送醫。（圖／記者許權毅攝）

身形相當魁武的洪男在犯案後，曾通報警方，表示現場有糾紛案，警方獲報到場，洪還自己到一樓，配合警方進行上銬，並且由救護人員送醫治療。

▲▼台中霧峰命案。（圖／記者許權毅攝）

▲疑似協助李女討債的高男，當場被洪男反殺，送醫不治。（圖／記者許權毅攝）

該棟大樓為隔間出租套房，專門租給學生、少部分社會人士，有人稱，該房間內相當凌亂，且有大量血漬。今日下午，疑似是房東的女子在大樓一樓刷洗地面，見記者上門後，立即拉下鐵門，並稱「不關你的事」，隨即離開。

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