守護193公頃王田油庫！台中消防7908萬「新家」今啟用

▲台中消防第四大隊大肚分隊新廳舍今日啟用。（圖／台中市政府提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市政府投入7908萬元興建消防局第四大隊大肚分隊，新穎廳舍今日落成啟用。原廳舍已經使用40多年，現在無法應付需求，加上大肚區有佔地193公頃的王田油庫，消防工作也相當繁重，今日啟用新廳舍，讓打火弟兄有更好環境，也能更完善地守護地方。

台中市長盧秀燕表示，第四大隊大肚分隊管轄海線交通樞紐，工廠林立且大肚人口持續增加。此外，大肚台地易有山林野草大火，大肚溪會有救援工作，還有佔地193公頃的王田油庫亦位於此，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。

消防局說明，大肚分隊新建廳舍為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1748平方公尺，內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室及小隊長室等規劃。感謝議會支持相關預算，讓市府不僅整建消防廳舍，更能依時效週期性汰換裝備器材，目前已逐年充實各項軟硬體、車輛、裝備、器材及人力，以備未來各種救災行動快速有效率。

消防局表示，也感謝各企業團體捐贈1台高頂救護車(大肚區農會、大肚鎮元宮、大東金聖公祠、大東福德祠聯合捐贈)、1台消防警備車(鑫綠泰鑄造廠股份有限公司捐贈)、1台自動心肺復甦機-LUCAS(三本久實業股份有限公司捐贈)、1台自動體外心臟電擊去顫器-AED(文華扶輪社捐贈)、1組健身訓練器材(興農股份有限公司捐贈)，提升大肚分隊救災能量，也盼藉此拋磚引玉，喚起社會響應公益。