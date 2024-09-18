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嘉藥水上活動社　勇奪新加坡帆船賽雙獎

▲嘉南藥理大學水上活動社社員，在首屆2024年新加坡海上帆船賽展現卓越實力表現亮眼，勇奪混合組300公尺冠軍、混合組150公尺季軍佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學水上活動社社員，在首屆2024年新加坡海上帆船賽展現卓越實力表現亮眼，勇奪混合組300公尺冠軍、混合組150公尺季軍佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學水上活動社社員，在首屆2024年新加坡海上帆船賽展現卓越實力，與來自新加坡、馬來西亞、菲律賓、加拿大、中國及台灣等6個國家的頂尖選手同場競技，表現亮眼，勇奪混合組300公尺冠軍、混合組150公尺季軍佳績，充分展現嘉藥水活社成員的競賽實力與拼搏精神。

嘉南藥理大學水上活動社的龍舟隊員多次參加國內外大小比賽，並屢創佳績，成績斐然。包括2023年韓國釜山國際龍舟賽混合組300公尺大型龍舟銀牌，2024年臺南市國際龍舟錦標賽大專院校組冠軍、高雄愛河端午國際龍舟嘉年華大型傳統龍舟第一名、競技龍舟類第三名及龍舟拔河第二名、三名，這些比賽佳績都證明了水活社龍舟隊的實力與團隊合作的精神。

▲嘉南藥理大學水上活動社社員，在首屆2024年新加坡海上帆船賽展現卓越實力表現亮眼，勇奪混合組300公尺冠軍、混合組150公尺季軍佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次參賽的兩位龍舟隊的資深成員廖偵羽同學與吳廷恩同學，目前為嘉南藥理大學的碩士班研究生。他們自大學時期便加入龍舟隊，並持續參與各項比賽。為了備戰新加坡帆船賽，兩位同學在今年端午龍舟賽結束後，便開始每週四天清晨5點前往高雄蓮池潭或仁德港尾溝溪滯洪池進行高強度訓練。透過長期的水上運動訓練，他們不斷挑戰自我，並在團體活動中找尋自我價值，結交志同道合的朋友。

▲嘉南藥理大學水上活動社社員，在首屆2024年新加坡海上帆船賽展現卓越實力表現亮眼，勇奪混合組300公尺冠軍、混合組150公尺季軍佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水上活動社指導老師王暉評表示，龍舟是一項高度團隊合作的運動，需要每一位隊員齊心協力，才能創造佳績。每次的練習、定期參加比賽，透過參加國際賽事，隊員們得以與來自各地的選手切磋交流，不僅提升了技術，也加強了團隊默契。未來，水上活動社將繼續挑戰更多國際賽事，為校爭光。

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