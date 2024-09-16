嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

▲嘉南藥理大學藥學系任紹齊(左)及何可馨(右)在國考藥師一階考試獲得全國第三、四名的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥學系在今年的藥師國家考試中再次創下輝煌戰績，交出亮眼成績單！第一階段藥師考試通過率高達68.2％，遠高於全國37.3％的平均通過率，第二階段通過率更高達99％，當中在校生任紹齊及何可馨勇奪一階考試全國第三、四名的殊榮。

此外，2年前拿下藥師一階榜首的葉鴻，也在今年的第二階考試榮獲全國第2名，這些優異表現，再度彰顯嘉藥藥學系的實力與競爭力。

藥師國家考試分兩階段，參加第一階段的考生須完成基礎藥學課程並取得合格證明，而第二階段考試則需完成醫院實習640小時，並修畢所有畢業學分且通過第一階段考試，才能報考。今年嘉藥不僅197位應屆畢業生順利通過第二階段考試，將以新科藥師身分投入藥事服務行列，面對被視為「魔鬼級」試煉的第一階段考試，也有133位在校生成功通過，這份榮耀完全歸功於藥學系教師辛勤教導與學生的刻苦努力。

▲目前正在當兵的葉鴻，是藥師國考一階狀元，二階榜眼。

全國第三名的任紹齊來自桃園陽明高中，因高中時期治療皮膚的經歷，進而對藥學產生興趣，儘管應屆考上彰師大，他毅然決定休學重考，最後進入嘉藥藥學系就讀，任紹齊認為，準備考試刷題庫固然重要，但真正關鍵在於釐清觀念並徹底理解所學內容，才能融會貫通，目前大四的他，期許自己畢業後能當上一名臨床藥師。

全國第四名的何可馨畢業於新北中和高中，受到媽媽是藥師的影響，從小便立志成為藥師，在準備考試的期間，曾經面臨極大壓力並一度陷入挫折中，但在爸爸媽媽的鼓勵下，開始轉念重新調整自己讀書步調及心態，以平常心去應對挑戰，最終獲得甜美的果實。

嘉藥藥理學院院長兼藥學系主任王四切表示，嘉藥以藥學起家，一直以「藥師搖籃」聞名，這次國考佳績，再次證明藥學系優秀的教學品質與學生實力，考取藥師不僅是學生個人成就，也是學校最高榮耀，未來嘉藥藥學系將繼續精進教學，培養更多優秀的藥學人才，為社會貢獻更大力量。