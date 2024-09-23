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麥當勞全台首間「雙綠建築認證」門市開了！限時3天送環保袋

▲▼台灣麥當勞全台首間「雙綠建築認證」餐廳「台北舊宗二餐廳」開幕。（圖／業者提供）

▲台灣麥當勞全台首間「雙綠建築認證」餐廳「台北舊宗二餐廳」今天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞開出全台首間獲得「美國LEED」+「台灣EEWH」雙綠建築認證的麥當勞餐廳「台北舊宗二餐廳」，一共打造10多項環境友善設計，預計每年可減少約38公噸的碳排放量，今（23）日正式開幕，並祭出限時3天消費就送購物袋活動，送完為止。

台灣麥當勞開出首間獲得「雙綠建築認證」門市「台北舊宗二餐廳」，不僅獲得美國綠建築協會LEED建築設計與施工類別（Building Design and Construction: Retail）的黃金級認證，也符合台灣綠建築EEWH評估系統及標章制度中的「綠化量」、「基地保水」、「日常節能指標」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「水資源」共6項指標，為黃金級的綠建築，並已取得候選綠建築證書。

▲▼台灣麥當勞全台首間「雙綠建築認證」餐廳「台北舊宗二餐廳」開幕。（圖／業者提供）

▲麥當勞台北舊宗二餐廳有10多項環境友善設計。

台北舊宗二餐廳結合生態工法、建築工法節能設計、資源再利用與淨零排放概念，一共有10多項環境友善設計，包括使用「可透水鋪面」鋪設得來速車道，雨水透過孔隙快速滲入土壤，涵養水資源的同時，也有調節溫度之效；餐廳設置隔熱又能發電的「太陽能節能玻璃」，透過環保再生能源節能等；餐廳屋頂則鋪設「發泡隔熱板」、牆面施以「環保隔熱砂漿」，降低熱傳導，讓餐廳室溫更舒適、減少空調耗能等。

▲▼台灣麥當勞全台首間「雙綠建築認證」餐廳「台北舊宗二餐廳」開幕。（圖／業者提供）

▲更設有自行車區、電動車專屬車位。

更設有「電動車專屬車位」，配置50kW「電動車充電樁」（單樁雙槍），提供CCS1、CCS2充電介面電動車使用，以及「鐵馬驛站」自行車區，預計每年將可減少約38公噸的碳排放量，約等於2.54公頃森林1年的碳吸存量。而餐廳使用的紙盒、包裝紙、紙袋，甚至紙巾等紙類，也100%取得FSC森林管理委員會認證，產品包裝袋則全面採用無添加氟化物的防油紙，保護環境永續及顧客健康。

麥當勞台北舊宗二餐廳即日起正式開幕，至9月25日前每日上午11時至晚上8時凡至門市內用、外帶，或以得來速消費餐飲（不含醬包），即可獲得100%以回收塑膠再製而成的「百分百購物袋（紅色款）」1個，每筆消費限贈1個，送完為止。

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