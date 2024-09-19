九九峰氦氣球樂園估115年啟用　許淑華要求保育石虎

▲九九峰氦氣球樂園預計115年中旬啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府斥資5.22億元打造九九峰氦氣球樂園，目前工程進度超前、已近7成，預計明年3月完工、115年中旬啟用，將是臺灣首座，也是唯一兼具氦氣球及遊憩、親子、娛樂及環境教育場域和新景點，縣政府期待未來能藉此帶動低碳旅遊風潮。

南投縣長許淑華18日前往九九峰聽取簡報，了解氦氣球樂園工程進度，並由副縣長王瑞德、觀光處長陳志賢、工務處長張弘岳等人陪同走入工地，實地了解施工情形；陳志賢指出，面積4.9公頃的九九峰氦氣球樂園建設自112年元月開工迄今，截至8月底工程進度68.64%，比預定進度超前0.5%，預計114年3月完工，且園區內建築物已取得智慧建築與綠建築候選，朝向永續低碳方向設計、施工。

縣府觀光處說明，先前已與以「薰衣草森林股份有限公司」為主體的久久森股份有限公司團隊簽約，協力廠商包括 「天際航空股份有限公司」、「財團法人鴻梅文化藝術基金會」、「雄獅旅行社股份有限公司」、「明日森林股份有限公司」等，待園區完工後接手經營，以9個月裝修期和1億8百萬元投入相關設備、室內裝修及戶外景觀形塑，藉由專業團隊及創意經營，期許115年中旬正式啟用後，每年能吸引超過50萬人次遊客到訪。

許淑華表示，未來遊客可搭乘氦氣球升空至300公尺高空，將九九峰、烏溪等美景盡收眼底，園區環境更具備親子遊樂、環境教育功能，結合婚宴會館、咖啡會館、環境教育暨繪本故事館等設施，適合全家休閒；她同時鼓勵施工團隊，除順利進行工程，由於園區發現石虎棲地，應妥適處理野狗問題，經由友善設計，用心保護原有樹木及生態環境、減輕對生態環境影響。

許淑華也說，園區未來串連國道6號及台14線草屯臺灣工藝文化園區、九九峰動物樂園、鳥嘴潭等地，讓觀光七大軸線之「藝術溫泉軸」具有更豐富觀光景點、遊程，幫助在地均衡發展。