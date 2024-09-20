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快訊／37死囚聲請釋憲　憲法法庭判決：合憲但須限縮範圍

記者吳銘峯／台北報導

引起矚目的37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭今（20日）下午3點做出最新判決。大法官維持多年來的一貫見解，認為死刑並未違憲，因此做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。

▲▼憲法法庭死刑存廢言詞辯論，司法院長許宗力，死囚律師團，法務部檢察司長郭永發。（圖／翻攝司法院網頁）

▲引起矚目的死刑存廢案，憲法法庭由審判許宗力宣判。（圖／翻攝司法院網頁）

本次聲請的37名死囚，分別為羈押超過35年、羈押時間最久的邱和順，年紀最大、已72歲的王信福、黃春棋、陳憶隆，毒殺親夫與家人以詐領保險金的南投驚世媳婦、唯一女死囚林于如，另外包含張人堡、張嘉瑤、鄭武松、劉華崑、連佐銘、蕭新財、楊書帆、呂文昇、施智元、劉榮三、王柏英、王鴻偉、陳文魁、沈鴻霖、陳錫卿、廖敏貴、唐霖億、沈岐武、蕭仁俊、廖家麟、徐偉展、歐陽樓、郭俊偉、連國文、李德榮、林旺仁、游屹展、蘇志效、邱合成、彭建源、黃麟凱、沈文賓。無一不是手段兇殘、背負人命的重大罪犯。

其實本案原本有38名死囚聲請釋憲，但第38名死囚黃富康去年10月17日心因性休克送醫不治。黃男迷信日本漫畫《銃夢》，以為「殺人可以改運」，2009年3月間他上網假裝租屋，約出台北市士林區的簡姓房東後，以鐵鎚、刀刃殺害簡男。

另外羈押最久的邱和順，他在1987年間組成擄人勒贖的強盜集團，除了殺害女保險員柯洪玉蘭以外，更有名的是綁架學童陸正並撕票。陸正至今仍未尋獲遺體，而這也是人權團體多次為邱和順聲請釋憲、再審的主要原因，主張陸正並未死亡。

最老的死囚王信福，被控在1990年8月間教唆同夥槍殺2名員警，同夥1992年間遭槍決，並指證王信福提供槍枝、並下令開槍。王信福遭通緝，逃亡15年後，2004年間因眼疾返台治療，隨即遭捕，即便他不斷否認犯罪，但最高法院仍於2011年間將他判處死刑定讞。

本次唯一女死囚林于如，在2009年間犯下駭人聽聞的凶案。當時年僅27歲的她，因積欠賭債、打算詐領保險金，因此連續殺害自己的母親、毒死婆婆及丈夫，最高法院在2013年6月判處死刑定讞，成為台灣第四位女性死囚。林于如目前羈押在台中女子監獄中，等待執行。

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