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死刑釋憲案大法官再設下八道生死門　法界：實質廢死

▲▼死刑存廢釋憲案宣判，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭判決死刑合憲，但卻設下多個限制，法界認為，這等同實質廢除死刑。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

憲法法庭20日針對37名死囚的「死刑存廢釋憲案」做出合憲限縮的判決，表面上死刑仍合憲，但實際上大法官訂出八個標準，讓死刑更難定讞。法界人士指出，依照目前的狀況，死刑判決將更難定讞，等於我國「實質上」已經廢除死刑。

司法院大法官會議做出的憲法法庭113年憲判字第8號判決，認定現行刑法「殺人罪」、「性侵故意殺人罪」、「強盜故意殺人罪」、「擄人勒贖故意殺人罪」中的死刑仍合憲；但若要針對以上4罪名做出死刑判決，並須符合「只適用於犯罪情節最嚴重」、「程序符合最嚴密正當法律程序要求」兩個要件，這是大法官設下的第一道生死門。

第二道生死門，是檢察官、司法警察官或司法警察認為人民涉嫌前開4項犯罪時，人民於到場接受訊問或詢問時，應有辯護人在場並得為該人民陳述意見。這是偵訊期間的強制辯護權。

第三道生死門為第三審的強制辯護規定，現行的《刑事訴訟法》並無此規定，大法官發揮造法功能。第四道生死門為前審曾經判處死刑，第三審必須言詞辯論審理後，才得判處死刑或維持前審的死刑。

第五道生死門的難度極高，各級法院判處死刑時必須法官評議一致決，尤其在第三審時共有5位法官評議，要維持一致判死的見解幾乎不可能發生。

後續的幾項規定，與刑法第19條第2項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，顯著降低者」有關，倘若被告經認定有此情形，第六道生死門就會關閉。

第七道生死門為審判時，被告有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足，不得科處死刑。第八道生死門則是執行時，若被告經前開4項犯罪判死刑定讞後，如有精神障礙或其他心智缺陷之情形，致其受刑能力有所欠缺者，不得執行死刑。

在大法官訂出這八道生死門後，就有實務界的法官指出，目前死刑判決要定讞的難度已經很高，再加上這八道門要一起關閉，幾乎不可能發生，因此法官指出，這等同「實質上」已經廢除死刑。

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