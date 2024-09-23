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民眾塞停車場「坐牢2小時」！義享天地被罵爆　交通局曝原因

記者賴文萱／高雄報導

高雄「義享天地」百貨是許多在地人假日的休閒去處，不過22日受到強降雨影響，義享天地再度傳出停車場塞爆，有民眾困停車場「一等就是2小時」，引起在地人共鳴。對此，高雄市交通局經洽義享天地，業者表示因下雨天多了200-300輛車，影響出口效率，後續會持續督請業者檢討，維持交通順暢。

一位民眾在Threads上分享，他趁著周末假期到義享天地逛街、購物，沒想到準備離開時，發生了「整個停車場癱瘓」的情況，眾多車輛全被堵在停車場內，等了約2小時左右都無法離場。畫面當中可看，男子的車輛困在車陣當中，除了他以外，還有許多民眾也正在排隊等候離場，停車場顯得相當壅塞。

▲▼網友受困義享天地停車場。（圖／網友mama_hao_star授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

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▲網友受困義享天地停車場。（圖／網友mama_hao_star授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

針對義享天地停車場週末離場塞爆問題，高雄市交通局表示，經洽義享天地，業者表示，因為下雨關係，約多出200-300輛車進出，因為出口後要右轉的車輛較多，影響了出口的效率，會督請業者持續對於停車場進出相關運作，還有警義交的人力部分持續加派，讓停車場維持順暢的效率。

事實上，交通局與警察局、業者已經辦理過停車場相關的會勘，會勘後業者承諾進行相關檢討及改進，也提出多項的疏導措施，包含優化停車場內部的動線，落實假日滿場的導引，加派義交在周邊道路加強淨空的疏導。

另外，假日時在商場周邊的號誌，也採用尖峰時段的秒數，不過離場老問題依舊存在。不少在地人傻眼直喊，「路口號誌設計不良啊」、「假日尖峰不能去義享」、「我也是塞在底下的其中一個」、「下雨天日常，要去千萬別開車」。

義享天地則回應，昨（22）日因整日雨勢較大，多數民眾出行多以開車為主，在中午停車場即已接近滿位；下午4時起為離場高峰期間，為加速民眾離場旋即調派近20名人力，分別於各停車場樓層及出入口處進行動線指引，以加速離場效能。假日人潮及週邊道路車流量較高，仍鼓勵民眾多加利用鄰近之特約停車場分散車流，或搭乘大眾運輸，以減少交通負荷量。

 
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