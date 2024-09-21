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台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」　私處採到DNA

▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台北一名女子指控客戶性侵。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名女子小花（化名）與陳姓客戶相約喝酒，因為害怕酒醉，於是提前告知陳男住處資訊、朋友的聯絡方式，沒想到竟遭陳姓客戶帶回家中性侵。新北地院一審依照乘機性交罪，判處陳男4年有期徒刑，高院駁回陳男的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與陳男是業務與客戶的關係，2人平時互動不錯，也會一起相約外出吃飯、飲酒聊天。2022年10月間，小花跟陳男相約到台北某居酒屋用餐，結束後又到附近的酒吧續攤，因為喝得不夠過癮，於是又找了一間酒吧繼續喝。

期間小花擔心自己喝醉，於是提前透過通訊軟體，將住處地址發送給陳男，也給予陳男自己閨蜜的聯繫方式，希望喝醉的時候，陳男能夠幫她聯繫友人、幫忙叫計程車送她回家。

怎料小花在酒吧喝得爛醉，陳男眼見有機可乘，竟叫了計程車離場，將人帶回自己位在新北中和的住處，並且在住處侵犯得逞。過程中小花的男友撥打電話，發現女友聲音斷斷續續，且還有計程車跳表的聲音，查覺到不對勁，報警後請小花的親人打開定位軟體，在員警的陪同下前往陳男的住處找人。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北一名女子指控客戶性侵。（示意圖／123RF）

小花男友、員警到場按門鈴，過了約20分鐘左右，小花才來應門，但身上的衣服並非出門時所穿的衣物，內衣、內褲也全被脫了下來。由於小花持續意識不清，小花的男友、員警於是將人送去醫院驗傷，小花身上除了有私密處破皮等傷口以外，私密處深處也驗出了男性DNA，與陳男的DNA型別相符。

而小花逐漸清醒以後，不斷傳訊痛罵陳男「你他X的我酒醉」、「X你老師想X我」、「幸好我朋友來救我」、「你他X的」等話語。

對此，陳男則喊冤，辯稱確實有發生性關係，但2人在酒吧期間就已互動曖昧，當時小花有主動跨坐在他身上，續攤途中也牽著他的手，還相約要一起出國遊玩。此外，陳男還說，回到家以後，小花不但跟他發生關係，還採用「女上男下」的姿勢，在性行為中占據主導地位。

▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲陳男對此喊冤，指稱小花在酒吧、續攤時，就已經跟他有過親密行為，且發生性關係時，還是採用女上男下的姿勢，由小花佔據主導地位。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

新北地院法官認為，從證人的說法來看，雖然小花喝醉後仍能走路、聊天，但會斷片、失去記憶，並非毫無行動能力的狀態，能與他人對談、發生性行為，都沒有超出一般常情。不過，就算小花真的採用跨坐的姿勢，與陳男發生性關係，也無法證明小花意識清楚，且自願與陳男發生關係，因此不採信陳男的說法。

新北地院法官最後依照乘機性交罪，判處陳男4年有期徒刑。陳男對此不服、提起上訴，高院審理後則駁回上訴，全案仍可上訴。

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