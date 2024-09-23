　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

停紅燈遭追撞衝10m！廂型車未保持安全車距釀禍　2駕駛送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉22日深夜發生一起追撞車禍！1名劉男駕駛小貨車行經員鹿路2段正停等紅燈時，遭到後方陳男駕駛的廂型車猛烈撞擊，車子被撞衝10公尺遠，所幸當時前方沒有其他停等車輛，劉男胸口疼痛、陳男則受困車內、左小腿骨折送醫救治、警方初步調查，疑未保持安全距離釀禍，撞擊畫面曝光。

▲箱型車追撞貨車釀2傷。（圖／民眾提供）

▲廂型車追撞貨車釀2傷。（圖／民眾提供）

從畫面中可以看到當時大雨過後，路面濕滑，劉男將貨車停在機車停等區等待紅燈，陳男駕駛的廂型車突然從後方撞擊，轟的一聲，貨車遭到推撞後，瞬間往前行衝約10公尺遠，廂型車瞬間擋風玻璃碎裂，車頭凹陷，車牌也掉落歪斜，駕駛受困車內，一旁店家聽到車禍撞擊聲，立即放下手邊工作外出查看。

▲箱型車追撞貨車釀2傷。（圖／民眾提供）

▲貨車遭追撞往前衝10公尺駕駛受傷。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局22日深夜21時50分據報到場，發現貨車駕駛胸口疼痛，意識清楚，廂型車駕駛受困車內無法動彈，立即用破壞器材打開車門將人救出，評估左小腿骨折，立即給予救護處置後送往醫院救治。

警方指出，劉男沿員鹿路1段北往南行駛於停等紅燈時，遭到陳男從後方追撞，2車皆受損，2駕駛都受傷送醫，初步調查為劉男未保持安全距離釀禍，詳細肇因仍待釐清。

▲箱型車追撞貨車釀2傷。（圖／民眾提供）

ET快訊
不想在電視看到她！日4不倫女星排行…第一名「讓人失望」
快訊／台中霧峰命案！　1人遭刺死亡
喊「女大生穿深色衣」沒注意到！　客運司機遭上銬移送
正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚　小三懷孕下場慘
撞死女大生！運將任職7年「表現良好」　駕照恐吊銷
豪雨炸全台！　4水庫蓄水率100％
還有2年畢業！東海女大生遭輾斃　校方將申請榮譽畢業證書
上班族注意！豪大雨襲台　假勤薪資5情境一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南安平貨車停快車道駕駛無生命跡象　送醫搶救中

停紅燈遭追撞衝10m！廂型車未保持安全車距釀禍　2駕駛送醫

快訊／台中霧峰驚傳命案！男持刀刺傷討債人　1人送醫不治

碧潭釣客驚見女浮屍　家屬才報警協尋...2小時後成冰冷遺體

撞死東海女大生！客運司機喊「穿深色衣」沒注意到　過失致死移送

討不回12萬！高雄21歲男衝通信行潑漆、開車衝撞　10hrs內2度被抓

撞死東海女大生！肇事運將任職7年「表現良好」　司機駕照恐吊銷

還有2年畢業！東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

巨業客運撞死東海女大生！台中市府出手了：若公車是主因將重罰

快訊／國1追撞塞爆！　回堵5公里

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　唱〈烏梅子醬〉甜Cue老婆♥

快訊／台南安平貨車停快車道駕駛無生命跡象　送醫搶救中

停紅燈遭追撞衝10m！廂型車未保持安全車距釀禍　2駕駛送醫

快訊／台中霧峰驚傳命案！男持刀刺傷討債人　1人送醫不治

碧潭釣客驚見女浮屍　家屬才報警協尋...2小時後成冰冷遺體

撞死東海女大生！客運司機喊「穿深色衣」沒注意到　過失致死移送

討不回12萬！高雄21歲男衝通信行潑漆、開車衝撞　10hrs內2度被抓

撞死東海女大生！肇事運將任職7年「表現良好」　司機駕照恐吊銷

還有2年畢業！東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

巨業客運撞死東海女大生！台中市府出手了：若公車是主因將重罰

快訊／國1追撞塞爆！　回堵5公里

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

探索前瞻科技！2024「台灣創新技術博覽會」10／17即將登場

台中新好地政！廣設基準地監測地價　435點全國最多

逢甲190元排餐爽嗑澎湃自助吧！咖哩飯濃湯吃到飽、還能無限加麵

黃仁勳訂單掛保證！緯穎、技嘉走揚逾2%　法人看好大盤挑戰前高

「球芽開花」台大藍正佑祝福周思齊　啟蒙恩師也驚喜現身

快訊／台南安平貨車停快車道駕駛無生命跡象　送醫搶救中

貝克漢大兒子「將愛犬染成亮粉紫色」！　挨批動物虐待…零回應悄刪片

00757成分股2進2出！　增加資安、AI整合兩大龍頭廠

停紅燈遭追撞衝10m！廂型車未保持安全車距釀禍　2駕駛送醫

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

社會熱門新聞

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

政府擺爛！　不法集團謀暴利

快訊／國1追撞塞爆！　回堵5公里

快訊／汐止寵物店悶燒釀1狗4貓悶死

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

快訊／台中女行人遭公車撞上無生跡！

中警「6年輪調」啟動！局長遭後製「五星魔」

巨業客運撞死東海女大生！台中市府出手了

撞死東海女大生！巨業客運司機駕照恐吊銷

更多熱門

相關新聞

高雄21歲男衝通信行潑漆、開車衝撞　10hrs內2度被抓

高雄21歲男衝通信行潑漆、開車衝撞　10hrs內2度被抓

高雄一名蔡姓男子(21歲)借了12萬給通信行員工張姓男子(31歲)，卻要不回來，昨(22日)下午前往通信行潑紅漆威嚇被逮，做完筆錄後又在今凌晨開車衝撞店家大門，警方2度將蔡男拘提到案，全案依恐嚇、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

撞死東海女大生！巨業客運司機駕照恐吊銷

撞死東海女大生！巨業客運司機駕照恐吊銷

東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

巨業客運撞死東海女大生！台中市府出手了

巨業客運撞死東海女大生！台中市府出手了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

關鍵字：

彰化福興追撞車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面