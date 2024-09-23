停紅燈遭追撞衝10m！廂型車未保持安全車距釀禍　2駕駛送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉22日深夜發生一起追撞車禍！1名劉男駕駛小貨車行經員鹿路2段正停等紅燈時，遭到後方陳男駕駛的廂型車猛烈撞擊，車子被撞衝10公尺遠，所幸當時前方沒有其他停等車輛，劉男胸口疼痛、陳男則受困車內、左小腿骨折送醫救治、警方初步調查，疑未保持安全距離釀禍，撞擊畫面曝光。

▲廂型車追撞貨車釀2傷。（圖／民眾提供）

從畫面中可以看到當時大雨過後，路面濕滑，劉男將貨車停在機車停等區等待紅燈，陳男駕駛的廂型車突然從後方撞擊，轟的一聲，貨車遭到推撞後，瞬間往前行衝約10公尺遠，廂型車瞬間擋風玻璃碎裂，車頭凹陷，車牌也掉落歪斜，駕駛受困車內，一旁店家聽到車禍撞擊聲，立即放下手邊工作外出查看。

▲貨車遭追撞往前衝10公尺駕駛受傷。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局22日深夜21時50分據報到場，發現貨車駕駛胸口疼痛，意識清楚，廂型車駕駛受困車內無法動彈，立即用破壞器材打開車門將人救出，評估左小腿骨折，立即給予救護處置後送往醫院救治。

警方指出，劉男沿員鹿路1段北往南行駛於停等紅燈時，遭到陳男從後方追撞，2車皆受損，2駕駛都受傷送醫，初步調查為劉男未保持安全距離釀禍，詳細肇因仍待釐清。