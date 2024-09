頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

▲菲律賓馬尼拉的頂級度假村-Solaire Resort Entertainment City。(圖/Solaire Resort Entertainment City提供,以下同)

消費中心/綜合報導

隨著疫情後的觀光復甦,近年越來越多遊客選擇東南亞國家為旅遊地點,而從台灣飛往菲律賓馬尼拉的航程時間僅約2小時,來回機票NT$4,500起就有,非常經濟實惠,對於想尋求多元文化體驗的旅客來說,馬尼拉不僅是一個便捷的選擇,更是值得深入探索的目的地。

其中,頂級度假村Solaire Resort Entertainment City以豪華設施、精緻異國料理和一流服務著稱,多元娛樂和國際文化交流也帶來與眾不同的假期體驗,近期舉辦首屆「K-week韓國週」,美食和音樂加乘雙重享受,讓遊客沉浸其中嗨到忘我,旅行充滿驚喜、豐富難忘。

首屆韓國週K-Week:體驗韓流文化的熱情

Solaire度假村今年重磅推出國際文化盛宴、為期一週(9月7日~9月15日)的韓國週(K-Week),現場除了為賓客帶來韓國最具代表性的美食組合ChiMac(炸雞+啤酒),還提供各式韓式燒烤、炸物、小菜、麵食、甜點等吃到飽,並邀請到知名DJ Kara及菲律賓人氣樂隊The Itchyworms的精彩演出,多元的趣味活動讓遊客玩得不亦樂乎。





在一系列精彩活動中,不但能在度假村內的餐廳享用經典韓國美食,也邀請到韓國天王級藝人「江南大叔PSY」現場演唱,PSY憑藉經典歌曲《江南Style》風靡全球,充滿熱情的舞台表現和國際知名度,成為K-Week活動的最大亮點之一,將音樂與美食的盛宴推向高潮。這場融合了韓國文化和馬尼拉當地音樂的狂歡,不僅吸引了韓流迷,也讓來自世界各地的遊客體驗到了馬尼拉與國際接軌的娛樂生活。

頂級娛樂設施-休閒放鬆的度假勝地

Solaire度假村內還擁有多家國際知名的精品專櫃,旅客可以在度假中輕鬆選購時尚精品,另外也有室外游泳池,在炎炎夏日中清涼解暑的同時,一邊欣賞世界級夢幻的馬尼拉灣夕陽景色。Spa按摩中心則提供從全身按摩到特色護理等多樣化療程,讓人在舒適的環境中釋放壓力、享受深層放鬆。此外,SKY RANGE特別設有射擊體驗區,能夠實際操作感受真槍實彈的刺激感。除了各項豪華設施,Solaire度假村內還擁有一座劇院,可容納1,740個人,無論是精采的管弦樂演出,還是邀請韓國天王級藝人登台表演,都為旅客帶來難忘的視聽饗宴。

值得一提的是,客房內及度假村的每個角落都採用鮮花佈置,甚至度假村內還收藏了超過3,000件的藝術品,讓旅客置身於藝術與文化的氛圍中,並享受高雅奢華的視覺盛宴,多種感官體驗一次滿足。

奢華的異國美食探索之旅





Solaire以其多樣化的美食選擇著稱,在這裡不用擔心肚子餓的問題,因為有來自世界各地的專業主廚,用最道地的烹調手法,呈現多元化的異國風味。無論是義式Finestra Italian Steakhouse、日式Yakumi、韓式Kkanbu、中式Red Lantern、東南亞料理Oasis Garden Café,應有盡有,又或是可以到Fresh International Buffet一次品嚐到多國美食。

此外,度假村內設有甜點店(The Patisserie),提供無數精美糕點及烘焙麵包的選擇。對於喜愛夜生活的賓客,Solaire內擁有各具風格的酒吧,不僅有專業的駐唱樂團現場演出,還有親切熱情的調酒師調製創意雞尾酒,一邊享受著動人的音樂,一邊品味著獨特風味的飲品,在悠閒愉悅的氛圍中度過美好夜晚。





馬尼拉:充滿文化與歷史的城市

菲律賓首都-馬尼拉,是一座融合了豐富文化與深厚歷史的迷人城市,許多景點不僅建築優美且充滿歷史意義,例如黎剎公園(Rizal Park),這座國家紀念公園是為紀念菲律賓民族英雄何塞·黎剎而建;充滿殖民風情的聖地亞哥堡(Fort Santiago)和馬尼拉王城區(Intramuros),保留了16世紀西班牙殖民時期的建築,包括聖奧古斯丁教堂(San Augustin Church)和馬尼拉大教堂(Manila Cathedral),當走進教堂的那瞬間,令人感到安心且平靜,而抬頭欣賞天花板上充滿歷史痕跡的3D手繪畫作,更讓人深感震撼與感動。遊客還可參觀馬尼拉博物館(Casa Manila),體驗殖民時期的生活風貌,透過導覽解說更加深入了解馬尼拉的歷史文化。從歷史悠久的王城區(Intramuros),到充滿商業氣息的達義市(Taguig City),皆呈現了不同凡響的體驗。





對於台灣旅客而言,馬尼拉是一個短程且經濟實惠的旅遊選擇,也是個充滿文化與歷史的城市,在Solaire Resort Entertainment City還能全方位體驗異國風情與現代奢華、娛樂及美食饗宴,是度假與放鬆的理想目的地。

Solaire Resort Entertainment City

電話:+632 8888-8888

地址:1 Asean Avenue Entertainment City Tambo, Paranaque City 1701 Metro Manila, Philippines

官網:Welcome to Solaire Resort | Choose your destination