　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

▲菲律賓馬尼拉的頂級度假村－Solaire Resort Entertainment City。（圖／Solaire Resort Entertainment City提供，以下同）

消費中心／綜合報導

隨著疫情後的觀光復甦，近年越來越多遊客選擇東南亞國家為旅遊地點，而從台灣飛往菲律賓馬尼拉的航程時間僅約2小時，來回機票NT$4,500起就有，非常經濟實惠，對於想尋求多元文化體驗的旅客來說，馬尼拉不僅是一個便捷的選擇，更是值得深入探索的目的地。

其中，頂級度假村Solaire Resort Entertainment City以豪華設施、精緻異國料理和一流服務著稱，多元娛樂和國際文化交流也帶來與眾不同的假期體驗，近期舉辦首屆「K-week韓國週」，美食和音樂加乘雙重享受，讓遊客沉浸其中嗨到忘我，旅行充滿驚喜、豐富難忘。

首屆韓國週K-Week：體驗韓流文化的熱情
Solaire度假村今年重磅推出國際文化盛宴、為期一週（9月7日～9月15日）的韓國週（K-Week），現場除了為賓客帶來韓國最具代表性的美食組合ChiMac（炸雞＋啤酒），還提供各式韓式燒烤、炸物、小菜、麵食、甜點等吃到飽，並邀請到知名DJ Kara及菲律賓人氣樂隊The Itchyworms的精彩演出，多元的趣味活動讓遊客玩得不亦樂乎。

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

在一系列精彩活動中，不但能在度假村內的餐廳享用經典韓國美食，也邀請到韓國天王級藝人「江南大叔PSY」現場演唱，PSY憑藉經典歌曲《江南Style》風靡全球，充滿熱情的舞台表現和國際知名度，成為K-Week活動的最大亮點之一，將音樂與美食的盛宴推向高潮。這場融合了韓國文化和馬尼拉當地音樂的狂歡，不僅吸引了韓流迷，也讓來自世界各地的遊客體驗到了馬尼拉與國際接軌的娛樂生活。

頂級娛樂設施－休閒放鬆的度假勝地

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

Solaire度假村內還擁有多家國際知名的精品專櫃，旅客可以在度假中輕鬆選購時尚精品，另外也有室外游泳池，在炎炎夏日中清涼解暑的同時，一邊欣賞世界級夢幻的馬尼拉灣夕陽景色。Spa按摩中心則提供從全身按摩到特色護理等多樣化療程，讓人在舒適的環境中釋放壓力、享受深層放鬆。此外，SKY RANGE特別設有射擊體驗區，能夠實際操作感受真槍實彈的刺激感。除了各項豪華設施，Solaire度假村內還擁有一座劇院，可容納1,740個人，無論是精采的管弦樂演出，還是邀請韓國天王級藝人登台表演，都為旅客帶來難忘的視聽饗宴。

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

值得一提的是，客房內及度假村的每個角落都採用鮮花佈置，甚至度假村內還收藏了超過3,000件的藝術品，讓旅客置身於藝術與文化的氛圍中，並享受高雅奢華的視覺盛宴，多種感官體驗一次滿足。

奢華的異國美食探索之旅

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

Solaire以其多樣化的美食選擇著稱，在這裡不用擔心肚子餓的問題，因為有來自世界各地的專業主廚，用最道地的烹調手法，呈現多元化的異國風味。無論是義式Finestra Italian Steakhouse、日式Yakumi、韓式Kkanbu、中式Red Lantern、東南亞料理Oasis Garden Café，應有盡有，又或是可以到Fresh International Buffet一次品嚐到多國美食。

此外，度假村內設有甜點店（The Patisserie），提供無數精美糕點及烘焙麵包的選擇。對於喜愛夜生活的賓客，Solaire內擁有各具風格的酒吧，不僅有專業的駐唱樂團現場演出，還有親切熱情的調酒師調製創意雞尾酒，一邊享受著動人的音樂，一邊品味著獨特風味的飲品，在悠閒愉悅的氛圍中度過美好夜晚。

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

馬尼拉：充滿文化與歷史的城市
菲律賓首都－馬尼拉，是一座融合了豐富文化與深厚歷史的迷人城市，許多景點不僅建築優美且充滿歷史意義，例如黎剎公園（Rizal Park），這座國家紀念公園是為紀念菲律賓民族英雄何塞·黎剎而建；充滿殖民風情的聖地亞哥堡（Fort Santiago）和馬尼拉王城區（Intramuros），保留了16世紀西班牙殖民時期的建築，包括聖奧古斯丁教堂（San Augustin Church）和馬尼拉大教堂（Manila Cathedral），當走進教堂的那瞬間，令人感到安心且平靜，而抬頭欣賞天花板上充滿歷史痕跡的3D手繪畫作，更讓人深感震撼與感動。遊客還可參觀馬尼拉博物館（Casa Manila），體驗殖民時期的生活風貌，透過導覽解說更加深入了解馬尼拉的歷史文化。從歷史悠久的王城區（Intramuros），到充滿商業氣息的達義市（Taguig City），皆呈現了不同凡響的體驗。

首屆Solaire Resort Entertainment City 韓國週（圖／Solaire Resort Entertainment City提供）

對於台灣旅客而言，馬尼拉是一個短程且經濟實惠的旅遊選擇，也是個充滿文化與歷史的城市，在Solaire Resort Entertainment City還能全方位體驗異國風情與現代奢華、娛樂及美食饗宴，是度假與放鬆的理想目的地。

Solaire Resort Entertainment City
電話：+632 8888-8888
地址：1 Asean Avenue Entertainment City Tambo, Paranaque City 1701 Metro Manila, Philippines
官網：Welcome to Solaire Resort | Choose your destination

ET快訊
汐止圍牆倒塌！　恐怖瞬間畫面曝
快訊／東海女學霸弟弟攙扶阿嬤相驗　女同學滿身傷現身
逼按摩女口交！　男全裸被趕出店
安室奈美惠引退6年現身！　26歲兒曝光
快訊／大雨狂炸！陽明山土石崩塌　緊急搶通中
遊客慘叫嘔吐！　小琉球恐怖海盜船「畫面曝光」
3千萬遊艇毀了！一邊狂燒一邊放煙火　悲劇片瘋傳
快訊／強降雨來襲！　9縣市大雨特報
快訊／5張千萬發票無人領！　明細一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

Popeyes可以「預訂自取」了！開放2周內線上預訂取餐

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

Popeyes可以「預訂自取」了！開放2周內線上預訂取餐

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

媽一進門就被17歲兒「連開4槍爆頭」　爸和小兒子目睹血案報警

日本石川「破紀錄暴雨」6人死亡！失蹤女學生父親崩潰：死要見屍

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂　母慟：擲不到允筊

果汁味道怪怪的！他赫見黑心老闆「偷加尿」賣出　氣炸圍毆報警

入手漲12萬！台灣奧迪「A8旗艦房車」編成調整　新增S Line黑化版

醫2兒連中「喉嚨整片潰瘍」！　腸病毒9大QA爸媽最常問

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

消費熱門新聞

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

韓國「橋村炸雞」連展3店！

麥當勞最新8大優惠券本周限定吃

Solaire度假村首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

必勝客周末限定13吋大比薩半價吃

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？

全聯「在家吃早餐」買1送1來了！

達美樂連7天10口味大比薩299元吃

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食

霜淇淋買1送1、咖啡買8送10！超商周末優惠必收

麥當勞阿華田冰炫風、韓風系列今天開賣

屢屢創業失敗不退卻　披薩口味車輪餅闖出一片天

葉怡蘭：看好威士忌佐餐潛力

Popeyes開放「預訂自取」了！

更多熱門

相關新聞

賣場「HERSHEY’S冰棒甜筒買1送1」

賣場「HERSHEY’S冰棒甜筒買1送1」

因為疫情關係遲遲未開放出國旅遊，不過實在是太想念異國美食了，為滿足民眾心聲，賣場特意舉辦「韓國週」，網羅超過300款韓國明星商品，無論是韓式醬料、泡麵、零食餅乾通通一次滿足，更加碼吃全新「HERSHEY’S冰棒、甜筒買1送1」，9月7日前限時登場。

台勞輸出　菲酒店徵人月薪7萬5

台勞輸出　菲酒店徵人月薪7萬5

關鍵字：

菲律賓馬尼拉頂級度假村Solaire韓國週

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

即／台中公車撞死女行人「上衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面