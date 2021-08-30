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剩9天！賣場「HERSHEY’S冰棒甜筒買1送1」　加碼吃300款韓式美食

▲▼家樂福韓國週。（圖／業者提供）

▲賣場舉辦為期1週的「韓國週」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因為疫情關係遲遲未開放出國旅遊，不過實在是太想念異國美食了，為滿足民眾心聲，賣場特意舉辦「韓國週」，網羅超過300款韓國明星商品，無論是韓式醬料、泡麵、零食餅乾通通一次滿足，更加碼吃全新「HERSHEY’S冰棒、甜筒買1送1」，9月7日前限時登場。

▲▼家樂福韓國週。（圖／業者提供）

▲HERSHEY’S冰品系列買1送1。

家樂福韓國週即日起至9月7日正式開跑，網羅逾300款韓國夯品全搬進店內，包括懶人韓式料理、必備韓式醬料、追劇餅乾零食及超夯酒款通通有，其中還有不少新品，一定要衝吃的就是「HERSHEY’S冰品系列」，冰棒款提供薄荷巧克力、巧克力2口味選擇，冰棒外層吃得到酥脆巧克力口感，搭配濃郁巧克力冰淇淋內餡，絕對要嚐鮮，同步還有COOKIE AND CREAM、巧克力2種甜筒，為韓國製美國巧克力聯名款，4款冰品期間可是享有「買1送1」優惠，別放過。

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名打造7款甜點。

▲▼「全聯We Sweet x kiri法式乳酪饗宴」再度聯名，8/27~9/30期間推出7款甜點。（圖／全聯提供）

另，全聯We Sweet近日4度找來kiri法式乳酪饗合作，聯名推出7款甜點，其中有4款可是新品，包括有著「第5種起司蛋糕」封號的「醬糜蛋糕（Cheese Terrine）」，口感介於生乳酪與紐約起司蛋糕中間，綿密好吃，以及「羅馬生乳包」、「法式二次方乳酪蛋糕」和「法式乳酪藍莓布丁」，通通是本次新品，而超夯的「一塊乳酪蛋糕」、「法式乳酪藍莓大福」、「法式經典原味千層」則好評回歸，起司控把握機會吃，9月30日前限定開賣。

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