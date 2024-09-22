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12生肖本週誰最旺？屬虎事業一鳴驚人　屬兔財運大好

（示意圖／pixabay）

▲命理生肖專家曼樺老師分析9/22至9/28最旺生肖運勢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，9月22日至9月28日十二生肖運勢，本周屬虎、屬兔的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.虎

工作：本周運勢鴻運當頭，一鳴驚人，為第一名。業務上有有貴人出手相助。準備就緒，只要持續，一定能收穫滿滿。

2.兔

工作：本周運勢強勁有力，好運降臨，為第二名。事業運由黑翻紅是個好兆頭，好好努力加油，為未來打下基礎。

2.馬

工作：本周運勢超強，受到老闆的重用，同為第二名。職場有貴人運，抱持謙虛的心態，不懂就問，一定能夠進步神速。

3.蛇

工作：本周運勢信心強大，展現實力，為第三名。主動出擊，掌控全局。路是自 己走出的，業務也是自己跑出來的。

本周財運前三名

1.虎

財運：本周財運終於大旺，明明白白的掙錢，開開心心的消費，下半年自己都感覺到財氣旺盛，氣勢不凡了。

2.馬

財運：本周財運受到長輩的指點，突然腦動大開，變得聰明，舉一反三，加上執行力完整，該有的收穫自然呈現。

3.兔

財運：本周財運突然上升，有著貴人給予支持，你只是將自己最專業的技術表現出來，獲得甲方的大力讚賞。

本周愛情運前三名

1.

愛情：愛情運甜蜜，早起替另一半買做早餐及午餐，你知道這是愛他的表現，雖然辛苦，但是值得。愛是在點滴中累積。

2.

愛情：與男友的誤會冰釋，雙方都願意誠心溝通修正，甩開莫名的惆悵，心情愉悅，相約出外走走，看山看海精神開闊。

3.

愛情：愛情運美好，幾度拒絕辦公室戀情，一直不喜歡吃窩邊草的感覺，沒想到這長久的觀察下來，你發現真誠可以抵過一切。

本周健康運前三名

1.蛇

健康：健康運不錯，多變的天氣，人也變的懶散，可以安排暖身運動如瑜珈，八段錦，太極功夫 等，來拉伸筋骨。

2.虎

健康：健康運不錯，健走是不錯的運動，一周三次，每次一萬步，你覺得身體變輕，精神變好了。

3.兔

健康： 健康運不俗，喜歡泡茶，享受茶道的心靈休養，即使偶爾失眠，健康的生活茶飲，比起從前應酬爛醉好多了。

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