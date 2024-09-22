結紮3年妻又懷孕！尪強調「我們沒有別人」　醫驗精液：沒精蟲

▲男子結紮三年，妻子卻懷孕了，認為是結紮失敗。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

有些夫妻希望專注於事業、生活目標或是不想再生育，會選擇結紮。日前泌尿科醫師黃維倫分享了一個故事，一位男性患者結紮三年後，與妻子回診，聲稱夫妻兩人都沒有外遇，但妻子卻懷孕了。然而檢查後發現，該男子的精液中完全沒有精蟲，讓醫師不知該如何開口向男子說明這個結果。

泌尿科醫師黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」中提到，男性結紮手術的成功率超過99%，不過就算男性結紮的成功率很高，仍存在微小的失敗率，原因可能包括一側有多條輸精管、手術後感染或傷害、或手術中未能完全結紮等問題。

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黃維倫也回憶起一位泌尿科醫生的故事，表示這位醫生為一名男子結紮，三年後患者來回診，告訴他「我太太懷孕了，但我們都沒有其他人，是不是結紮失敗了？」醫生要求患者留下精液樣本，讓他下周再來看檢驗報告。

一周後只有男子來回診，醫生問他太太是否也來，男子回答她跟朋友去日本旅遊。而當醫生查看精液檢驗報告時，「我朋友看著精液報告，這一分鐘內診間突然變得很安靜，因為他在想要怎麼告訴這位先生裡面（精液）沒有（精）蟲」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「不想當徵信社，只想好好當泌尿科的醫生！」「請他好好照顧上帝的孩子」、「送綠色的東西就該明白了」、「愛是一道光，綠到你發慌」。

事實上，衛福部南投醫院曾在官網說明「男性絕育」，院方指出，輸精管結紮是男性絕育的方法，僅須要小手術將輸精管切斷，而輸精管即是攜帶精子的管道。這種手術使得男性射精之精液不再混含精子，沒有精子則卵細胞就無法受精，女性就不會懷孕。輸精管結紮比女性輸卵管結紮來得簡單多了。它的避孕效果幾近100%，但是它並無法保護生殖道免於感染，包括愛滋病等之性傳播疾病。

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