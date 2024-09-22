景美女中校長發公開信！批粗糙評比傷害學校　向師生勉勵喊話

▲景美女中校長周寤竹向全校師生發出公開信。（圖／翻攝自Facebook／景美News讚）

記者楊惠琪／台北報導

曾被列為前3志願的景美女中，近日因學校排名降至28名話題延燒多日，景美女中校長周寤竹向校內師生發出公開信，對以入學分數為依據的粗糙評比方式表達不滿，雖然學校因交通不便與單一性別因素，近年入學分數確有下降，但這並不能反映學校的真正價值和教師的辛勤付出。

周寤竹在公開信指出，不論進來的學生分數多少，全校老師都兢兢業業，全力以赴，在教師課程設計、學生學習活動、學校硬體設備的全面更新，都看到在教育現場第一線夥伴們的付出與用心。

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周寤竹表示，「我們是教育學校，無法選擇學生」，批評把排名跟校長與老師的付出作連結，非常不公平，「這粗糙的評比方式，完全沒有顧及我們的努力，但對我們造成很大的傷害，對我們是極度的不公平。」

周寤竹也引用前校長黃贇瑾的話，一所學校的好壞，不在於學生幾分入學，況且最低入學分數還受到招生人數、交通因素、就近入學等因素影響，重點是學生入學後，因為學校的教導與栽培，讓學生可以找到人生方向，朝向更好的未來奔去。

周寤竹說，在親師生共同努力下，景美女中學生在學測、分科成績的升學表現亮眼，各項競賽都有很棒的表現，年年代表台北市參加全國比賽，「所有黃衫女孩在太陽神的國度中，盡情揮灑，為創造更好的自己而努力著！在老師的教誨下，開創自己的天地，在老師的身教下，努力經營溫暖的人生！這都不是排名與分數可以決定的。」

周寤竹也向全校師生和家長喊話，勉勵老師要對自己有信心，因為只有我們自己知道有多費心多盡力；也勉勵學生更要一起努力，「用事實證明選CP值最高的學校是對的」；同時也向家長喊話：「景美女中絕對值得託付。」





▲景美女中校長發給全校師生的公開信。（圖／學校老師提供，點圖放大）