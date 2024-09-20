中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）



文／中央社布魯塞爾19日綜合外電報導

歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯今天說，他已與中國商務部長王文濤進行「建設性」磋商。中方希望歐盟不要對從中國進口的電動車徵收高額關稅。

法新社報導，歐洲國家對這項關稅案分歧漸深，西班牙跟進德國表達反對，上週敦促歐盟「重新考慮」對中國電動車加徵最多36%的關稅計畫。

歐洲聯盟執行委員會（EC）的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在社群平台X上說：「與商務部長王文濤進行了建設性會談。雙方同意進一步努力找出有效、可行且與世界貿易組織（WTO）相容的解決方案。」

王文濤昨天也在布魯塞爾與電動車業者會談後說，中方會談判磋商到最後一刻。

這些關稅措施目前是暫定，唯有在歐盟會員國可能於10月底前表決後才會拍板確定實施5年。

中國對歐盟的計畫憤怒回應，警告將發動貿易戰。中國上月也就這項關稅案向WTO申訴。北京當局早已對進口到中國的歐洲白蘭地酒、一些乳製品和豬肉產品自行展開調查。

歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示，杜姆布羅夫斯基斯告訴王文濤，這些調查「毫無必要，都是基於有問題的指控，缺乏足夠的證據」。

吉爾在聲明中說：「（他）因此要求終止這些調查，並告訴中方，歐盟將竭盡所能維護自家產業利益。」