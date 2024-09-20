　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

文／中央社布魯塞爾19日綜合外電報導

歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯今天說，他已與中國商務部長王文濤進行「建設性」磋商。中方希望歐盟不要對從中國進口的電動車徵收高額關稅。

法新社報導，歐洲國家對這項關稅案分歧漸深，西班牙跟進德國表達反對，上週敦促歐盟「重新考慮」對中國電動車加徵最多36%的關稅計畫。

歐洲聯盟執行委員會（EC）的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在社群平台X上說：「與商務部長王文濤進行了建設性會談。雙方同意進一步努力找出有效、可行且與世界貿易組織（WTO）相容的解決方案。」

王文濤昨天也在布魯塞爾與電動車業者會談後說，中方會談判磋商到最後一刻。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

這些關稅措施目前是暫定，唯有在歐盟會員國可能於10月底前表決後才會拍板確定實施5年。

中國對歐盟的計畫憤怒回應，警告將發動貿易戰。中國上月也就這項關稅案向WTO申訴。北京當局早已對進口到中國的歐洲白蘭地酒、一些乳製品和豬肉產品自行展開調查。

歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示，杜姆布羅夫斯基斯告訴王文濤，這些調查「毫無必要，都是基於有問題的指控，缺乏足夠的證據」。

吉爾在聲明中說：「（他）因此要求終止這些調查，並告訴中方，歐盟將竭盡所能維護自家產業利益。」

ET快訊
LIVE／「死刑存廢」與否？　釋憲案宣判
新竹今晚送煞「路線曝光」！居民哀號：太早了
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地
「金龍海嘯」來襲　非七都斷頭潮來了？
千億豪門婚變！正宮怒曬「家暴血衣」　親揭小三示愛文：好愛你
大谷50轟苦主！　他脫帽致敬：這是我最好的投球
快訊／大雷雨轟4縣市　警戒1.5小時
大谷50轟50盜紀念商品出爐　紀念球估638萬台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

BB Call、對講機爆炸釀失明！　醫嘆「一晚摘的眼睛」比職涯還多

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

美國「延遲交付台灣武器」清單曝光！　金額高達6554億元

美選恐成苦戰！最新民調：賀錦麗和川普「關鍵州支持率」不相上下

美官員爆黎巴嫩爆炸前　以色列曾預告：將採取「軍事行動」

爆炸呼叫器又見「空殼公司」！負責人離奇失蹤　疑與恐攻有關

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

BB Call、對講機爆炸釀失明！　醫嘆「一晚摘的眼睛」比職涯還多

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

美國「延遲交付台灣武器」清單曝光！　金額高達6554億元

美選恐成苦戰！最新民調：賀錦麗和川普「關鍵州支持率」不相上下

美官員爆黎巴嫩爆炸前　以色列曾預告：將採取「軍事行動」

爆炸呼叫器又見「空殼公司」！負責人離奇失蹤　疑與恐攻有關

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

老洋房藏茶餐廳！海龍王燕窩粥超級濃郁　腐皮捲香酥多層次必吃

小學三年級就能創立一間公司？富比逗教育攜手MiniBoss商業學院帶領孩子做到了

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

大谷翔平只用一天就超越自己一年成績　杉谷拳士：我看到也笑了

瑞士10公斤K毒送進台灣「價值1.5億」　香港黑幫入境當快閃車手　 　

吃冰會經痛、黑糖能止痛？　「生理期迷思」營養師一次解

LIVE／「死刑存廢」與否？　司法院憲法法庭宣判釋憲案

樂天女孩單曲專輯辣酷甜趴首發　紅、白兩隊各錄製一首

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

呼叫器廠商CEO聲稱「留學英國」　校方打臉

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

美國延遲交付台灣武器清單曝　金額達6554億

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

日本男童深圳遇害　分析：戰狼外交、仇日教育釀禍

日童遭中國人刺死　斷交衝上日網熱搜

更多熱門

相關新聞

全球首國電動車超汽油車是挪威

全球首國電動車超汽油車是挪威

根據挪威道路交通資訊委員會公布的車輛登記資料，當地登記的280萬輛客車裡26.3%是純電動車，剛好超過汽油車的比例，使挪威成為全球首個純電動車數量超越汽油車的國家。華盛頓郵報指出，不過柴油車仍是最多的車種，占挪威登記車輛的1/3以上。

陸男坐問界試駕車撞公車 戴頸椎固定器無奈曝：他雙手沒扶方向盤

陸男坐問界試駕車撞公車 戴頸椎固定器無奈曝：他雙手沒扶方向盤

169.8萬起福斯電動休旅ID.4、ID.5上市

169.8萬起福斯電動休旅ID.4、ID.5上市

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣

「新一代MG HS休旅」西班牙開賣

電動車大廠必翔炒股案　蔣清明更審判5年

電動車大廠必翔炒股案　蔣清明更審判5年

關鍵字：

電動車歐盟中國電動車電動車關稅

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面