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水利會改制4年仍沿舊習「濫用公帑辦桌」　學者籲監察院徹查

▲農水署各管理處舉辦水利節慶祝活動。（圖／農水署提供）

▲農水署部分管理處舉辦水利節慶祝活動，經費動輒上百萬，學者批鋪張浪費。（圖／農水署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農田水利會從公法人改制納入公務機關，改制即將屆滿4年，儘管已改制為公務機關，仍延續水利會時期傳統，每年水利節動輒豪擲百萬舉辦聯歡活動，頒獎表揚、辦桌宴請推展水利業務有功的農民，由政府招標辦理，引發外界質疑有浪費公帑疑慮。有學者批評，已經改制收歸國有，還在做民間單位的事，即便有公開招標，但能否經得起檢驗，監察院應該好好查一查。

農水署彰化管理處遭民眾檢舉濫用公帑，今年6月以慶祝水利節為由，舉辦「水利小組聯席會議」席開80桌，宴請長官、招待員工與地方政治人物。經《ETtoday新聞雲》進一步追查，全台至少還有6個管理處也舉辦類似活動，且經費動輒上百萬，招標文件甚至指定酒類、啤酒喝到飽，還有各式伴手禮與提貨券等。

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一名熟悉農政業務的人士指出，豪擲經費辦桌請客，這在舊水利會時代是每年例行活動，但當時水利會算是人民團體，經費運用不必受人民監督，就像農漁會各自利用盈餘舉辦活動，政府或人民管不著，但既然已經納入政府單位，就必須接受監督，質疑預算編列是否合乎法規，有浪費公帑之虞。

台北商業大學財政系教授黃耀輝表示，水利會收歸國有後，就應該照政府單位的規範走，還沿襲舊水利會時代大設宴席，廣邀特定政治人物與會，簡直是「收歸國有後又公器私用」，監察院應該好好查一查。

台大農經系退休教授、台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳指出，農水署跟地方農會一樣，必須要接地氣跟地方互動，舉辦活動無可厚非，但現在改制納入公務單位，就跟民間單位不同，舉辦活動也可以透過捐款方式，像是警察節舉辦活動也都是找民間警友會捐款贊助。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超也說，水利節聯歡活動不是不能辦，但沒有必要如此鋪張浪費，尤其現在已經納入公務系統，實在不宜像舊水利會鋪張浪費、歌舞喧天，甚至引發綁樁質疑，建議未來可透過募款方式辦理，而慶祝活動應回歸到農業灌溉發展的本質。

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