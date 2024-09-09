農水署澄清宴客爭議：先開會才用餐　差勤與經費均依規定辦理

▲農水署澄清水利節慶祝活動當天是先開會，午休時間才用餐。（圖／農水署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農田水利署彰化管理處遭踢爆，今年6月間藉「水利小組聯席會議」名義席開80桌，宴請轄區小組長及地方政治人物，農水署長蔡昇甫帶頭吃喝，大票公務員上班時間喝酒。農水署今澄清，當天水利節慶祝活動是先開會，午休才用餐，會議從上午10點開始，直到中午12時才用餐，所有差勤與經費均依規定辦理。

有民眾向媒體爆料指控，農田水利署彰化管理處濫用小組長經費，藉著小組長聯席會議席開80桌，宴請長官、招待員工與地方政治人物，整場餐會花了83萬元，科目預算不對，明顯違法，農業部卻選擇包庇。此外，該管理處員工上班喝酒，上級卻幫忙掩護，要出席員工事後補請假了事。投訴者已向監察院舉發，目前調查中。

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農水署今發布澄清稿指出，當天是辦理水利節慶祝活動暨水利小組聯席會議，從早上10時開始進行50分鐘的水利小組聯席會議，接著辦理頒獎表揚，至中午12時才開始用餐，活動內容充實嚴謹，指媒體報導上班時間吃喝，顯與事實不符。

農水署說明，活動經費均依農田水利作業基金預算編列，依附屬單位預算編制作業手冊、作業基金採企業會計準則用途別科目等相關規定辦理；至於餐費則視出席者身份，如水利小組成員、工作人員、外賓等，由相關對應基金科目支應，並以政府採購法公開招標，全程公開透明。

農水署進一步說明，活動工作人員差勤均依規定辦理，多數員工於餐敘時以茶代酒表達對小組長謝意，少數同仁向小組長敬酒者，均依規定請個人年度休假方式辦理。

農水署指出，水利小組為農民組成的基層組織，長年協助政府辦理田間水路巡查、灌溉配水、小型農田水利設施維護管理，以及農田水利設施災害預防搶救。農水署彰化管理處於今年水利節活動結合水利小組聯席會議、績優小組長表揚及農田水利業務交流，感謝小組成員對農田水利業務的支持，也增進工作經驗交流、落實相關業務推廣。





▲農水署澄清水利節慶祝活動當天先開會、進行表揚，午休時間才用餐。（圖／農水署提供）