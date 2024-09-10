如何煉成「相信阿北」？　他分析民眾黨4步驟嘆：已成財團的形狀

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨為聲援，號召支持者走上街頭。民進黨立委洪申翰指出，民眾黨的行為與言論模式中，有一個最重要的核心意念貫穿，就是「相信阿北」，他們靠著四個步驟打造出這樣的信念，但「真正的阿北」，早就已經在他們的最純粹的信仰掩護下，成為最赤裸不掩藏的財團形狀了。

洪申翰說，對於柯文哲個人的「信任」或「相信」意念，並不是透過一次次反覆的驗證，來證成對於這個人是否真的言行一致，所累積下來的，反而是透過鼓吹與煽動群眾或支持者，不該或不能相信柯文哲以外的政治社會現象或人物，來襯托凸顯「只有柯文哲跟他們都不同，所以，你只有柯文哲能相信！」

洪申翰指出，第一步是把生活世界裡的種種不順遂與矛盾，都直接歸因到「這都是藍綠多年執政的舊政治的錯」。所以必須要有「新政治」，才有機會改變。簡單說，柯文哲以外，都是舊的，而柯文哲就是代表新的，這是不證自明的；接著，不斷灌輸人民，所有看得到的主流世界與資訊，都有藍綠所支配的金權利益在操控，他們都是為了自己的龐大利益，在合謀掩蓋真相，所以，不只不能相信藍綠和財團，也不可以相信主流媒體，更不能相信政府和司法，這些都有毒。

第三，洪申翰說，這些地圖炮式的陰謀論甚至不用驗證，民眾黨會說，因為球證跟裁判都是藍綠的，所以，就算這些陰謀論無法被證實，也不是民眾黨的問題，都是因為他們鋪天蓋地封鎖資訊，所以藍綠舊政治不倒，這些陰謀論無法驗證就不是我們的問題；最後，柯文哲跟他們完全不同，不會花言巧語、不擅長人情世故，所以不會騙人，當整個世界都是黑手在操控、都不能信的時候，只剩阿北可以相信。

洪申翰表示，這是為什麼柯黨假帳門爆發後，第一場記者會開完，黃國昌找柯文哲直播，兩人一副誠心檢討的宣稱。「所以，我們要相信制度，不能相信個人」，但話鋒一轉，黃國昌就下了一個最重要的結論：「所以我百分之百相信柯文哲主席」，別人聽了會覺得衝突，但對民眾黨諸眾來說，這個想法的推演一點都不違和，因為柯文哲代表的不只是一個人，在柯黨長期的灌輸下，「柯文哲」三個字，更代表一種對於現實充滿不信任的唯一投射與救贖。

洪申翰說，就結果論來說，這當然是一套非常成功的宣傳，這也是為何，在民眾黨與小草的挺柯集會上，看到這麼多近乎無條件地「相信阿北」、「相信清白」的口號，因為民眾黨諸眾所建構出來的「相信」，並不是靠邏輯論證或事件驗證，而是靠著全面摧毀對於非我族類的信任，來把阿北的言行提煉成信仰，甚至神格化成「示現菩薩」。

洪申翰指出，在與民眾黨支持者的對話中，他們常會說，不相信阿北要相信誰？要相信財團嗎？但其實這才是最可悲的地方，因為「真正的阿北」，早就已經在他們的最純粹的信仰掩護下，成為最赤裸不掩藏的財團形狀。