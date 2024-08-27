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全台5種山椒魚獨佔3種！太管處培訓專業解說志工提升關注保育

▲▼太管處邀請學者專家舉辦專業解說志工培訓活動。（圖／太管處提供，下同）

太管處邀請學者專家舉辦專業解說志工培訓活動。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處24日至25日，在遊客服務中心舉辦了一場專業解說志工培訓活動，重點介紹了太魯閣園區內的三種台灣特有山椒魚——楚南氏山椒魚、台灣山椒魚及南湖山椒魚，旨在透過志工們的學習與參與，促進公眾對這些珍貴物種的保育行動。

▲▼太管處邀請學者專家舉辦專業解說志工培訓活動。（圖／太管處提供，下同）

台灣目前共有五種山椒魚，而其中的三種就分布在太魯閣國家公園內。這些山椒魚因其獨特的生態價值和脆弱的生存環境，成為生態保育的重要對象。然而，由於環境變遷及人類活動的影響，其生存正面臨嚴峻挑戰。因此，透過解說志工的努力，提升社會大眾對於山椒魚及其棲息地的關注與保護顯得尤為重要。

▲▼太管處邀請學者專家舉辦專業解說志工培訓活動。（圖／太管處提供，下同）

培訓課程為志工們提供豐富的講座與實作課程。

此次培訓特別邀請了多位專家學者，包括呂光洋老師、林春富老師、朱有田老師研究團隊成員等，為志工們提供豐富的講座與實作課程。

▲▼太管處邀請學者專家舉辦專業解說志工培訓活動。（圖／太管處提供，下同）

培訓活動聚焦山椒魚的生態與保育，專家們深入介紹了台灣山椒魚的生物學特性、生活史、護卵行為、種間雜交及其在生態系統中的重要角色。志工們學習了實地調查技能，包括選擇適當棲息地、觀察繁殖行為，並掌握了利用馬氏網和地陷式補法進行昆蟲相分析的技巧。

▲▼太管處邀請學者專家舉辦專業解說志工培訓活動。（圖／太管處提供，下同）

此外，參與者還瞭解了保育醫學的重要性，如何在研究過程中顧及山椒魚的脆弱性與動物福利。最後，培訓強調了如何有效向遊客傳遞山椒魚保護的重要性，提升志工們的解說能力，將保育知識傳遞給公眾。

太管處表示，志工培訓活動不僅是對台灣山椒魚保育工作的積極推動，也是對生態環境保護意識的提升。期盼透過解說志工的投入與努力，能讓更多人了解並重視這些微笑的小精靈，共同為保護台灣珍貴的自然資源而努力，創造更加和諧美好的生態未來。

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