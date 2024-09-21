景美女中傳跌到28　教育局疑「排名不準」：從沒公布各校錄取積分

▲網友熱議，景美女中曾是前三志願，但現在已經排到28名。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

網路瘋傳台北市高中排名，景美女中、中正高中等老牌學校名次靠後，引起網路熱議。台北市教育局表示，從沒公布各校最低錄取積分，網傳的「排名」不準確，也對學校不公平。

教育部則強調，長期推動高中職優質化、均質化政策，引導學校發展特色，請社會共同支持多元成就，讓每個孩子適性選擇自己所愛的學校。

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近來網路傳出一份台北市高中分數排名，有私校進入前10名，也有老牌的公立高中名次靠後，例如位於文山區的景美女中、北投區的中正高中，被部分媒體和網友指「跌落神壇」，引起廣泛討論。

台北市教育局副局長陳素慧今天接受中央社電訪表示，教育局從來沒有公布各校的最低錄取分數（指免試入學的最低錄取積分），學校也不可能自己公布，「所謂的排名會不會準確，我們抱持懷疑。」

陳素慧表示，網傳的「排名」可能是補習班流出來的，推測是根據自己學生選填志願、歷年錄取的情況，對基北區的學校做排序。但這樣的方式，因「母數」只有補習班裡的人，不該成為主流觀點的排名參考。

陳素慧也點出網傳「排名」缺乏邏輯之處，在於基北區（基隆市、台北市、新北市）的免試入學比序項目包含「志願序」，第1到5志願是36積分，6到10志願是35積分。因此每個學生的志願，應該都是不同的，如果真的按照網傳「排名」一校、一校依序填志願，恐會與理想學校失之交臂。

陳素慧強調，如今已是「適性入學」的時代，學生應依照自身興趣、性向、發展方向，並考量學校的辦學特色、住家遠近和交通便利等因素，選擇合適的高中職入學。教育局重視的也是各校的均衡發展和特色重點。

陳素慧以景美女中來說，有很棒的社團活動，也有數學實驗班；中正高中則以國際課程著名，並開設AI（人工智慧）特色課程，在北市都獲得很高的評價和肯定。

台北市學校教育產業工會理事長鐘文斌觀察，現在的學生選填高中職，只有前幾個志願競爭比較激烈，之後的學校往往就很難排名了，大家普遍會選離家近、交通方便的學校。

鐘文斌認識的人中，就有小孩國中課業表現優秀，但仍選擇鄰近的社區高中就讀，後來也順利考上藥學系。如今升大專管道已相當多元，學生、家長的考量也和以前有很大的不同，網傳的「排名」，可能只是補習班預擬出來的風向球。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，長期推動高中職優質化、均質化政策，就是要讓學校發展特色課程，並引導學生適性就近入學，以達到12年國教的目的。對於每一所認真辦學的學校，都應給予肯定與支持。

教育部表示，教育政策的核心精神是成就每一名學生，會持續鼓勵探索及適性發展，並重視多元面向的表現。畢竟每一位學生有個別差異，透過教師引導，也都有自我實現的機會。

教育部呼籲社會共同來支持、看重學生的多元成就，不要侷限在單一學業表現的刻板成功定義，「讓每個孩子都能適性選擇自己所愛的學校，也尊重每個孩子的選擇。」