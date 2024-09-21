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社會 社會焦點 保障人權

遇「詐團界齊天大聖」　19歲男沒賺到錢還要關1年

記者黃翊婷／台北報導

19歲男子小偉（化名）與暱稱「齊天大聖」的不知名人士都是詐騙集團成員，他們以證件遭冒用、涉及洗錢案件等名義，騙取受害者的銀行提款卡，並領走帳戶內的存款共計25萬元。台北地院法官日前審理此案，考量到小偉並未拿到任何報酬，在詐團中也不是擔任主導角色，最終依3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲小偉加入詐團，幫忙跑腿取款。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小偉加入詐團，與暱稱「齊天大聖」等人共同施行詐騙行為，今年1月間他們陸續冒充事務所人員、警察打電話給受害者，聲稱對方的證件遭冒用辦理戶籍謄本，涉入洗錢案件，需要清查金流狀況，成功騙得3張銀行提款卡。

接著，小偉依照上級指示，拿著提款卡去取款，總計提領25萬元，再把錢拿到某公園廁所內交給另一名詐團成員，成功隱匿犯罪所得。後來受害者發現被騙報警，警方調閱監視器畫面追查，很快便循線逮捕小偉。

台北地院法官認為，小偉與「齊天大聖」等人均有聯絡及行為分擔，屬於共同正犯，他年紀輕輕卻不思透過正當管道賺錢，反而加入詐團，不僅侵害到受害者的財產法益，也影響到社會治安，考量到他已經坦承犯行，並與受害者成立調解、賠償完畢，在本案中沒有拿到報酬，也非詐團中的主導角色，最終依3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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