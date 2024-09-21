女兒還款急需82萬　屏東男超心疼...急衝郵局匯款

▲潮州分局竹田分駐所所長盧智勝、警員劉家豪阻止鄭男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鄭姓男子接到女兒的LINE軟體訊息，指最近剛換手機，急須付貸款金額82萬元，且要分兩次匯款，他著急趕到郵局欲匯款，行員發現有異報，潮州警分局員警趕到了解，向其解說是遇到「猜猜我是誰」詐騙，並提醒他和女兒聯絡，阻止他被騙。

潮州分局竹田分駐所所長盧智勝、警員劉家豪日前擔任中午巡邏勤務時，接獲西勢郵局行員通報，稱有民眾疑遭詐騙。

警方到場，60歲鄭姓男子向警方表示，近日他於Line通訊軟體上，接到自稱是她女兒的訊息，對方指近日剛更換電話號碼，急須付貨款金額82萬元，並分成42萬元及 40 萬元匯款，若不付款恐有違約等相關法律責任。他情急之下，不疑有他，認為真的是女兒急需用錢，並依詐騙集團所提供之帳戶欲匯款。

經盧等2員仔細查證該帳戶及LINE對話訊息，並耐心勸說，播放先前遭同樣詐騙手法的新聞供其觀看，耐心解釋這為典型的詐騙手法「假冒親友-猜猜我是誰」，他終於卸下心防，警方協助致電給他女兒原始之號碼，讓其與女兒對話，最後證實為詐騙訊息，事後中年男子萬分感謝郵局行員及警方，避免上當被騙。

分局長林明波呼籲，詐欺手法及AI科技深偽案件層出不窮，民眾遇到這種「假冒親友詐騙」，面對借錢的電話，可以回答：「不好意思，我現在不太方便說話，等一下再回你的電話」，然後將這通可疑電話掛斷後再向親友多加詢問查證，千萬不要馬上依照指示就去匯款，才不會因此受騙。