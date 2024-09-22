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男帶14歲兒搶劫！被逮後責任推給孩子　執法人員批：毀了他一生

34歲男帶14歲兒搶劫…被逮後責任推給孩子　執法人員狠批：毀了他一生

▲維也納一名34歲男子帶著14歲兒子和兒子17歲朋友搶劫，被逮後竟把責任推給2名未成年人，讓一名女副法官痛批他毀了自己孩子一生。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

奧地利維也納近日發生一起離奇搶案，有一個搶劫團隊遭逮捕，負責搶劫的2人均未成年，分別只有14歲和17歲，34歲主嫌則是14歲搶匪的親生父親，17歲搶匪是他兒子的好朋友；然而主嫌卻把搶劫一事都推給未成年孩子，令一名女副法官看不下去，痛批他親手摧毀孩子的一生。

綜合外媒報導，維也納當地法院近期審理一場連環搶劫案，搶劫團隊是一名34歲男子，加上他14歲的兒子、他兒子年僅17歲的好朋友，至少7間商店和加油站被搶，損失約1500歐元（約新台幣5.4萬元）。犯罪手法則是34歲父親開車把2人送到商店門口，讓他們持刀或沒裝子彈的槍衝進去搶錢，得逞後再坐回車上逃跑。

但3人被逮捕後，34歲男子卻辯稱自己是被2名孩子逼迫一起犯罪，他的辯護律師竟聲稱，「被告不需要2個孩子就能搶劫，所以真實情況是這2個孩子說服他當共犯」；沒想到34歲男子還交出一段影片，內容是他親自拍下2個孩子的犯罪過程，他的證據令法庭現場的人都看傻。

34歲男子的行為令現場一名女副法官看不下去，劈頭就問「為什麼非把親生兒子拖下水？」指出如果是自己要犯罪，一定盡可能讓兒子遠離是非，「你這樣是在親手毀了他的一生」，坦言無法理解他的行為。

在短暫休庭後，34歲男子可能受到女副法官的話影響，改口承擔所有罪行，認了是自己教唆2個未成年孩子犯罪，2個未成年孩子也很快認罪；雖然他們都承認罪行，但負責的法官還是痛批34歲男子，「你早點認罪，我們就能提前1個半小時結束開庭。」

最終法官依法判34歲男子8年有期徒刑，也酌情減輕2名未成年孩子的刑罰，14歲少年被判3年6個月有期徒刑，至少服刑1年（表現良好的話只要坐牢1年就好），17歲少年則被判2年6個月有期徒刑，至少服刑10個月。

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