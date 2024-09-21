以色列空襲黎巴嫩首都　擊殺真主黨精銳部隊「高階指揮官」

黎巴嫩真主黨成員所使用呼叫器爆炸事件釀多人死傷，引發國際間高度關注，產品製造商金阿波羅公司因此被推上國際輿論的風口浪尖，董事長許清光及助BAC在台辦事處承租共享辦公室的吳姓女子被以證人身份遭檢調約談。士林地檢署今強調，迄未發現有國人涉及爆炸恐攻，請民眾放心。