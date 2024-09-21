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以色列空襲黎巴嫩首都　擊殺真主黨精銳部隊「高階指揮官」

▲▼以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官。（圖／路透）

▲以色列空襲黎巴嫩首都，擊殺真主黨精銳部隊高階指揮官。（圖／路透）

一名親近黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的消息人士指出，以色列20日發動空襲，擊斃真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan Force）指揮官。

法新社報導，這位消息人士不具名指稱，以色列空襲擊斃「拉德萬部隊」指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil），他是該武裝部隊第二號人物，僅次於已故真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

今年7月，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部真主黨據點，擊斃了舒庫爾。

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