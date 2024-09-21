被朋友笑「側面看像鴨子」！口罩男狠砸55萬整形...前後對比照曝

▲口罩男整形前，自嘲側面像鴨子。（口罩男提供）

圖文／鏡週刊

擁有67萬粉絲的作家「口罩男」，和結婚11年的妻子樂兒爆婚變，時隔至今一年，口罩男決定改頭換面，8月中旬狠砸55萬進行隆鼻、下巴、墊法令紋及豐額頭，他說：「我對自己的臉沒有自信，才會一直戴口罩，真的很不喜歡自己嘴凸的樣子，平常跟朋友出去，拿下口罩時，常被朋友笑側面看像鴨子。」

口罩男坦言，真的很不喜歡自己嘴凸，原以為是牙齒問題，所以進行矯正，鼻子、下巴之前都曾打過玻尿酸，但鼻子卻是越打越寬也不好看，後來，表妹先到診所做小腰姬手術，對於成果很滿意，才推薦哥哥「口罩男」應該接受諮詢。

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▲口罩男赴醫美診所接受諮詢。（口罩男提供）

在醫美診所經過再三確認，口罩男最後決定做了隆鼻、下巴整形、墊法令紋及豐額頭手術，經過一個月時間的修復，他對手術後的自己很滿意，也常常傳比對照給服務人員討論，後來，還介紹前妻來診所問抽脂補胸。

▲擁有67萬粉絲的作家「口罩男」接受整形手術。（口罩男提供）

狠下心來整形，口罩男說：「其實我的想法就是去年離婚之後，真的打擊蠻大的，體重從原本的78公斤瘦到67公斤，加上開始抽煙、喝酒，整個人的狀態並不好。」

消極生活了近一年，看到妹妹去接受醫美手術後，整個人大不同，她的手術醫生也給了口罩男一些想法跟意見，他說：「這些東西都是我自己原本沒有察覺到的。 然後我覺得現在整形很正常，不是一昧的就是要追求當帥哥或美女。」

▲「口罩男」做了隆鼻、下巴整形、墊法令紋及豐額頭手術（左圖），與手術前相比（右圖），整個人狀態極佳。（口罩男提供）

在8月中接受醫美手術後，口罩男說：「變成自己喜歡想要的那個樣子，我覺得才是真實且想要追求的部分。」有別於過往像鴨子的側面，如今已不復見，他說：「整型之後變得比較有自信，也開始不帶著口罩出門，而且開始健身運動後，整個人的體重回到了73公斤，男生還是要有一點肉量比較好看。」



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