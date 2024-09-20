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殺人多殘忍才可判死刑？　大法官例示3手法、3故意

憲法法庭判決宣告死刑合憲並例示可判處死刑的3種殺人手法。

圖文／鏡週刊

憲法法庭審理死刑是否違憲案，今（20日）下午3點宣判死刑合憲，但限縮適用範圍，37死囚均獲活路，都可由檢察總長聲請非常上訴求免死，由最高法院審理37被告遭判死刑是否有「犯罪情節屬最嚴重」且程序符合《憲法》最嚴密的正當法律程序的要求，至於犯罪情節屬最嚴重的定義為何？大法官明列直接故意等3種故意及殘忍殺多人等3種手法。

至於殺多人是幾人？還是要由法院認定，仍無標準，以昨天最高法院審理彰化男子陳宏嘉奪3命案為例，他掐死同居女友並將自己2名年僅10月大雙胞胎嬰兒丟進洗衣機裡悶死，陳男殘忍奪3命，最後獲最高法院判無期徒刑確定，判死刑的標準仍是會有爭議。

憲法法庭今指出的3種故意分別是直接故意、概括故意或擇一故意而殺人，至3種殺人手法例示(非列舉)分別是，蓄意連續殺人或恣意無差別殺人；二是造成多人死亡及以明顯不人道、有辱人格、極端凌虐的殘忍手段犯案；三是殘忍殺害自我保護能力明顯不足的兒童、老年人、懷孕者、身心障礙者，大法官認為，有這3故意及3手法者，可以判死刑，37死囚可由非常上訴，要求檢視自己是否達3故意及3手法，爭取免死，今後殺人案件法院也都要依大法官訂下的這標準審案。

憲法法庭判決指出，死刑終究為極刑，適用範圍仍應限於特殊、例外情形，殺人犯判死刑，僅得適用於個案犯罪情節最嚴重的情形，且程序規範及實踐均符合最嚴密的正當法律程序要求者。若故意殺人罪，應僅限於行為人基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂情形，才可判死，如果基於未必故意而殺人，縱使把人殺死了，也不算情節最嚴重。

大法官認為，縱使是基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂的情形，也不當然可判死刑，須由法院綜合考量被告的犯罪動機與目的、所受刺激、犯罪手段、所生危險或損害、行為人違反義務程度、與被害人關係等犯罪情狀，進一步確認被告犯罪動機與目的在倫理及法律上確具特別可非難性，或犯罪手段為特別殘酷，或犯罪結果具嚴重破壞及危害性者，才是犯罪情節最嚴重的情形。

判決指出，至於就個案犯罪情節確屬最嚴重的情形，法院於個案量刑時，仍須進一步衡酌與行為人相關之一般情狀，以判斷被告是否有再犯類似最嚴重犯罪的高度危險，且無更生教化、再社會化的可能，致須採取宣告死刑這種永久隔離的最後手段。


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