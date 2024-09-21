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大陸 大陸焦點 特派現場

7歲男童聞惡臭2年！　鼻腔竟取出「生鏽螺絲釘」…家長嚇壞

▲▼7歲男孩鼻子取出顆生鏽螺絲。（圖／翻攝自微博）

▲卡在明明鼻腔中的生鏽螺絲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南焦作一名7歲男童明明（化名）2年來不斷聞到濃烈的臭味，卻找不到原因。明明的父母趁中秋假期，帶孩子去做全面性檢查，竟在明明鼻腔中，發現一顆生鏽的「螺絲釘」，且因過了2年明明的父母已全然不知，螺絲釘為何會掉進鼻腔內。

據《大象新聞》報導，明明的家長表示，孩子一直說自己鼻子臭，卻找不到原因，這股惡臭持續了大概2年的時間，最近變得越來越濃，「去醫院檢查後，萬萬沒想到，竟然在他右側鼻腔底部，發現一個金屬陰影，周圍伴隨膿液。」

▲▼7歲男孩鼻子取出顆生鏽螺絲。（圖／翻攝自微博）

▲▼經全面性檢查才發現異物。（圖／翻攝自微博）

▲▼7歲男孩鼻子取出顆生鏽螺絲。（圖／翻攝自微博）

醫生在取出過程中發現，異物表面被大量油乎乎黑色物質包覆，擔心從鼻腔後部下滑，前後試用了三種工具，才終於取出。

醫師指出，「由於該物體卡在鼻腔內太久，一開始根本看出不來是什麼東西，經過細緻清洗，才發現原來是一顆金屬螺絲釘。」

▲▼7歲男孩鼻子取出顆生鏽螺絲。（圖／翻攝自微博）

▲▼醫師幫明明取出螺絲。（圖／翻攝自微博）

▲▼7歲男孩鼻子取出顆生鏽螺絲。（圖／翻攝自微博）

看到螺絲釘家長才感覺到一陣後怕，「這顆螺絲釘至少待了兩年了！」

醫生表示，兒童鼻腔有異物是兒童耳鼻喉科的常見急診，「孩子若出現異常的挖鼻、單側鼻腔有異味的濃涕等症狀，家長要及時帶孩子前往醫院就診。」

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關鍵字：

鼻腔河南焦作螺絲釘

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