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大陸 大陸焦點 特派現場

偷金換鉛！銀樓店員3年盜45.8kg黃金　涉案價值超8635萬元

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲胡惠將偷來的黃金首飾拿去變現。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

新疆烏魯木齊一家銀樓的櫃檯長胡惠（化名）為了維持自己高開銷的生活，將歪腦筋動到店裡的黃金。她3年內，用鉛塊「偷梁換柱」店內45.8公斤的黃金，並將贓物拿去變現18,941,926元（約新台幣8635萬元）後，與男友一同揮霍該筆贓款。

據《瀟湘晨報》報導，胡惠表示，自己在某次下班時，忘了將黃金首飾放回原位，過了幾天都沒有人發現，便就有了銷贓物的想法。胡惠平時開銷很大，工資完全不能滿足日常生活需要，加上負債的持續增長，漸漸地，她產生了偷店內黃金變現的念頭。

胡惠的男友黃志（化名）見女友變現成功，嚐到甜頭後表示，「上一次的事情到現在還沒有人發現，肯定沒事，要不妳再試試，咱們也不要太明顯，見好就收。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲胡惠負責清點店內黃金。（示意圖／CFP）

胡惠為了能爭取到更多偷竊時機，每天都打起精神，伺機而動，還常主動加班，最後一個離開，成了同事眼裡最有責任心的夥伴。她認真工作的形象，令老闆馬先生非常欣賞，也很信任，不僅如此，店內的清點，也都讓胡惠執行。

馬先生還表示，當初胡惠因為在其他店的銷售經驗豐富，所以很快就擔任了自己店的櫃檯長。

胡惠某日請假，老闆馬先生親自進行了清點，這一查，令他大吃一驚，店內竟損失了幾十公斤的黃金首飾，嚇得他當天馬上報警。

警方很快將胡惠確認為重大犯罪嫌疑人。胡惠到案後，如實交代男友黃志使用等重的鉛塊，替換黃金首飾以應付公司稱重盤點，多次將店內黃金首飾帶出變賣，不法所得用於償還債務，以及供兩人揮霍。黃志負責訂購鉛塊，並對侵占的黃金進行變現。

警方調查發現，兩人所得贓物款，用於購買房產、汽車、償還債務、投資開店、向他人轉帳以及個人消費等。目前警方僅追回價值500餘萬元財物（約新台幣2279萬元）。

胡惠、黃志被檢方以涉嫌職務侵占罪起訴。

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