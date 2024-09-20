川普造勢場遭「奶攻」！26歲女突掀衣露胸　特勤竟對她「有反應」

▲川普造勢場一名性感女模掀衣大露美乳，引起特勤維安人員注意。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

美國共和黨總統候選人川普，在這次總統競選中歷經兩次被襲擊事件，但川普依然不受影響，繼續強勢造勢，企圖奪回總統大位。不過就在本月18日於紐約拿騷老兵紀念體育館（Nassau Coliseum）的造勢大會上，出現意外插曲，一名26歲性感女模路易思（Ava Louise）突然「奶彈恐攻」，引起特勤維安人員注意。

據英國《每日郵報》報導，當時路易思在觀眾席上，聽著川普演講，但在演講高潮的時候，路易思突然掀開上衣，露出渾圓雙乳，大方讓現場其他觀眾直視，她更希望川普能看到這一幕。不過後來路易思被警方與特勤人員盯上，並請她出場，不過有趣的是，其中有特勤人員一度稱讚路易思：「你這套很棒！」還有特勤稱讚路易思男友：「兄弟，好樣的！」

但事後路易思稱，當時警察對她的舉動相當憤怒，甚至試圖對她控罪。她也表示，身為川普鐵粉，在當天的事件過後，她捐了超多政治獻金給川普。路易思目前在OnlyFans平台上經營，宣稱平均月收入達10萬美元（約新台幣320萬元），另外她也是長期支持川普的鐵粉，且會定期捐款。

路易思說，川普是企業家，她自己也是，所以她對川普的處境可以感同身受。她更打趣地說：「有件事可以確定，那就是無論是共和黨還是民主黨，都愛胸部！」

▲路易思是川普鐵粉。（翻自IG）



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