浪漫花語再生市集　永華商圈攜手建平里、丸市集共推環保與愛心

▲台南市永華環河星鑽商圈發展協會，聯合丸市集、安平區建平里及台南市流浪動物協會，共同舉辦「浪漫花語 永續再生市集」第二屆活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永華環河星鑽商圈發展協會，聯合丸市集、安平區建平里及台南市流浪動物協會，於21日及22日在建平里活動中心旁的建平公園，共同舉辦「浪漫花語 永續再生市集」第二屆活動。

此次市集不僅包含再生市集，還有豐富的街頭藝人表演，包括薩克斯風演奏、吉他彈唱、電子琴彈唱及折氣球演出。此外，市集還提供流浪動物認養、寵愛周邊商品義賣、愛心募款及免費防蚊液DIY等多元內容。當天加入商圈的Line群族，還可獲得限量環保購物袋一個。

主辦單位表示，去年與建平里合作的第一屆市集共有50多個攤位參與，成效頗佳，因此今年第二屆攤位數量增加至70多個。市集種類繁多，除了販售一般商品和二手商品，還包含各項義賣活動及牛角刮痧推廣。此外，安平康家福田庇護工場和永華社區復健中心等專門照顧精神病友的機構也將參與，其中安平康家致力於培訓病友的烘焙技術，當天也會義賣病友的烘焙產品，所得將全數捐給安平康家收容中心。

市議員周麗津表示，且這次市集尚結合愛心義賣與流浪動物認養等，是個結合環保與愛心的活動，值得大家去逛逛。

商圈理事長姜勝凱表示，商圈成立的初衷是為了帶動區域繁榮及協助商家推廣，環境優化亦是此次計畫的重要目標。今年商圈也與台南市政府環境保護局合作，與商圈店家協商於公共區域展示環保美學作品，倡導環保生活及資源循環再利用，並提升大眾對廢棄物再利用的認識。同時，商圈也積極參與台南市無菸商圈推動計畫，致力於創造無煙環境，讓遊客在商圈內購物、逛街、品嚐美食時不受二手菸的影響，打造全台最幸福的商圈。