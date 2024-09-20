台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃　恐面臨5年以下有期徒刑

▲騎士攔停車輛後，拿安全帽將車輛擋風玻璃擊破，歸仁分局案發後查獲涉案鍾姓機車騎士，將依妨害自由公訴罪嫌送辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者林東良／台南報導

台南歸仁區台39線慢車道，9月14日下午2時多發生一起行車糾紛案件，31歲鍾姓機車騎士涉嫌逼車攔停44歲楊姓男子汽車，並持安全帽將車輛前後擋風玻璃擊破，歸仁分局火速緝獲犯嫌送辦。

歸仁分局指出，9月18日網路社群媒體平臺流傳在歸仁區台39線機車騎士持安全帽砸車案，影片中可看到，鍾男將車停在路中央，下車後要求駕駛搖下車窗對話，不過駕駛、乘客不予理會，並且拿出手機報警，隨後鍾男脫掉安全帽，手持安全帽進行攻擊，將車輛的前後擋風玻璃都打破，駕駛受驚後立即開車閃人，衝往派出所報警。

歸仁分局於影片曝光後12小時內火速緝獲犯嫌送辦。經調查，本案因行車糾紛衍生之暴力行為且在車道中任意驟然暫停，警方已依道路交通管理處罰條例第43條開立交通舉發單，最高可處3萬6千元的罰鍰，而犯嫌所需付出的代價不止如此，所觸犯刑法302條妨害自由公訴罪嫌，最重恐面臨5年以下有期徒刑。





歸仁分局強調，警方絕對嚴守堅定執法立場，任何暴力行為絕對依法究辦，嚴辦到底，絕不容許任何挑釁公權力的違法行為。也呼籲民眾遇行車糾紛，請務必保持冷靜，理性溝通，通知警方前往處理，以避免衍生其他事端。