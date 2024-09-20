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台南六都第三老　蔡宗豪成功爭取高齡常態性免費骨鬆篩檢

▲國民黨台南市議員蔡宗豪長期關心衛生福利政策，更爭取高齡常態性免費骨鬆篩檢。（圖／記者林東良翻攝）

▲國民黨台南市議員蔡宗豪長期關心衛生福利政策，更爭取高齡常態性免費骨鬆篩檢。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會20日展開業務質詢，國民黨台南市議員蔡宗豪長期關心衛生福利政策，上個會期爭取多項政策包含，婚後孕前健檢補助、下修大腸癌篩檢年齡及心理諮商等候時間改善等，今日更爭取高齡常態性免費骨鬆篩檢。

蔡宗豪表示，台南即將邁入超高齡社會，長者福利政策須妥善規劃，針對骨質疏鬆檢測向衛生局質詢。骨質疏鬆為高齡者的隱患，平時不注意則有可能釀成不可挽回之遺憾。

蔡宗豪表示，台南市為六都第三老的城市，65歲以上人口高達35萬7554人，老年人口比更達19.23％，相當於每5人當中就有1人是超過65歲的長者，獨居老人更從2021年的1658人到2024年已增長到2851人，獨居老人若未發現患有骨質疏鬆極有可能摔倒即失能，呼籲衛生局重視預防勝於治療。衛生局回應，骨質疏鬆對於老人是相當重要的項目，一定要積極檢測。

蔡宗豪認為，今年台南市政府將AI骨質疏鬆風險評估納入「行動醫院 全民健檢」的項目中試辦，目前為止約有26％的年長者做骨鬆檢測。異常率的部分，尤其是女性年長者每個區間段都高達20％以上，80歲以上年長者更高達45.9％，幫助許多年長者及早發現轉介治療，期盼市府能能延續良善政策編列預算或是爭取企業贊助持續執行。衛生局表示，會積極爭取企業持續與台南市政府合作，並且承諾若是未與企業談妥仍會編列預算，執行骨質疏鬆常態性篩檢。

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