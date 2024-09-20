共享運具又多一項　WeMo於台南提供共享電動機車服務

▲台南市共享運具又多了一種選擇，WeMo已開始在台南市共享電動機車市場提供服務。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市共享運具又多了一種選擇，WeMo已開始在台南市共享電動機車市場提供服務，交通局表示，市府今年舉辦「台南400」系列活動，WeMo共享電動機車的加入，提供民眾更多元的綠色運具選擇。

交通局局長王銘德表示，將府城打造為低碳城市是市長黃偉哲的施政目標之一，建構綠色大眾運輸系統，減少傳統燃油運具的使用是相當重要的一環，台南市政府目前除開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車、建置公共自行車租賃站外，也積極協助業者發展共享運具。

交通局表示，威摩科技聯合威翔車聯網以WeMo Scooter最新車款WeMo Fly於台南市營運，成為台南市第3家共享電動機車業者，初期規劃在安平區、中西區、北區、永康區、東區、南區、仁德區提供服務，民眾可以透過WeMo Scooter APP隨時租還共享電動機車，享受方便、綠能的交通移動服務，業者相關優惠活動請上WeMo官網或APP。交通局也呼籲民眾使用共享電動機車仍應遵守道路交通管理處罰條例相關規定，使用共享電動機車後應停放在合法停車空間，以維護交通安全與市容景觀。

交通局局長王銘德表示，交通局未來將持續結合大眾運輸系統、共享電動機車、公共自行車(YouBike 2.0)等多元化綠運具服務，打造更優質的交通環境，加速台南成為宜居的低碳、智慧城市。