巨型向日葵麵包「比臉還大」！挪威磨坊麵粉製作　賣場限量1天4個

▲家樂福與挪威176年名店「斯坦格蘭磨坊」合作，獨家研發6款挪威麵包。其中「向日葵造型麵包」外型吸睛，極限量、限店限時販售。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

挪威百年磨坊麵粉登台！家樂福與挪威176年歷史名店「斯坦格蘭磨坊」合作，特邀冠軍師傅吳寶春操刀，獨家研發全新6款「挪威麵包」，即日起在全台門市生鮮烘焙區開賣。此外還有隱藏版「挪威向日葵麵包」，尺寸比臉還大，由於詢問度超高而極限量試賣，首波限4店、每店單日只賣4個！

▲超巨大「挪威向日葵麵包」尺寸比臉還大，由於詢問度超高而極限量試賣。（圖／記者林育綾攝）

●挪威百年磨坊「靈魂麵粉」

看好歐式風味麵包受到台人喜愛，家樂福與「斯坦格蘭磨坊」合作，將挪威百年烘焙技術與台灣市場結合，推出全新「挪威烘焙麵包」，首波共6款，消費者不用出國，就能享用歐洲經典風味。

其中「靈魂麵粉」由統一夢公園獨家進口，兩款麵粉為「馬鈴薯混合預拌粉（NORDIC POTATO MIX）」、「多穀物混合預拌粉（NORDIC MULTISEED BREAD MIX）」，都是挪威百年名店「斯坦格蘭磨坊」知名的自製麵粉。

▲家樂福全新6款「挪威麵包」，全台門市獨家開賣。（圖／記者林育綾攝）

該品牌以健康、天然、原始的風格深受消費者喜愛，也是挪威唯一以石磨研磨穀物的百年磨坊。麵粉成份來自擁有豐富自然資源的挪威，特別是在農業方面，南部盛產大麥、小麥、燕麥、馬鈴薯等穀物，匯集於麵粉中，使挪威麵包擁有天然高纖維含量優勢。

其中「多穀物麵粉」包含3種去殼穀物，小麥、燕麥、黑麥，還有3種種籽「葵花籽、亞麻籽、南瓜籽」，同時在麵粉添加少許大麥麥芽，讓口感更豐富圓潤。

而「馬鈴薯麵包粉」(馬鈴薯混合預拌粉)是挪威銷售最好的麵粉，包含馬鈴薯片、粗磨全麥麵粉、燕麥粉、帶有濃郁的馬鈴薯香氣，口感Q彈。

▲家樂福與挪威百年名店「斯坦格蘭磨坊」合作，並特邀吳寶春操刀研發。（圖／業者提供）

●吳寶春獨家研發「全新6款挪威麵包」

此次合作邀請國際麵包冠軍師傅吳寶春操刀，在研發過程中，斯坦格蘭磨坊麵粉獲得吳寶春高度讚賞，獨家研發6款挪威麵包為：「多穀物麵包 原味」、「多穀物萊姆葡萄麵包」售價都是128元、「多穀物小餐包」3入售價90元；「馬鈴薯起士麵包」、「馬鈴薯麵包 原味」售價128元、「馬鈴薯小餐包」3入售價90元。

▲斯坦格蘭磨坊麵粉獲得吳寶春高度讚賞，獨家研發「馬鈴薯起士麵包」。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福與挪威176年歷史名店「斯坦格蘭磨坊」合作，特邀吳寶春研發全新6款「挪威麵包」。（圖／記者林育綾攝）

即日起，家樂福全台量販分店設立「挪威烘焙麵包專櫃」，專櫃上印有英文字母「NORWAY」 LOGO，設計概念以石磨稜角外型的線條為發想，與小麥田隨風吹動搖曳的麥浪，以英文字母結合麥穗的意象做最佳組合，只要認明「NORWAY」LOGO就可買到吳寶春精心研發的挪威麵包。

家樂福超市也將同步販售「挪威烘焙麵包」，不過量販店貨量較齊全。業者透露，挪威麵包從9月18日（周三）在量販開賣以來，就受到許多消費者關注，銷量比平時成長約1成，近期還有一系列搶鮮優惠。

▲即日起家樂福全台量販分店設立「挪威烘焙麵包專櫃」，專櫃和產品上印有英文字母「NORWAY」 LOGO。

▲挪威「斯坦格蘭磨坊」負責人Ms. Marianne也特地來台。（圖／業者提供）

●巨大「挪威向日葵麵包」家樂福限量獨賣

除此之外，還有隱藏版「挪威向日葵麵包」將限店、限時、極限量販售！業者透露，向日葵麵包其實原先是樣品，但在賣場亮相時，不斷被客人詢問、敲碗想買，最後才決定限量上架。

▲超巨大「挪威向日葵麵包」將限店、限時、極限量販售。（圖／記者林育綾攝）

超大的向日葵造型外型討喜，使用「多穀物麵粉」製作，由於用料紮實，成本極高，尺寸更超過6吋，麵包的花瓣造型都能撕下來作為小餐包，也能用來做漢堡，適合家庭一起享用。

「挪威向日葵麵包」9月27日起在家樂福「淡水淡新店、新店店、台中西屯店、台南安平店」4間店，只限六日上架，每店單日「只賣4個」，每個售價280元。業者將觀察後續銷售情況，再決定是否增量販售。

▲巨大的「挪威向日葵造型麵包」外型吸睛，詢問度超高，將極限量、限店限時販售。（圖／業者提供）

●全聯閱讀麵包 X 法國聖桃園果醬聯名



另外，全聯福利中心9月20日至10月3日主打「在家吃早餐」，相關商品祭出優惠，最低買1送1、第二件5折起。其中常溫麵包及抹醬，單筆每滿139元，現折10元。

「閱讀麵包READ BREAD」此波與法國聖桃園果醬St. Dalfour France聯名，推出新品「草莓麵包、草莓口袋吐司、草莓奶霜軟法」，100%鮮果製成的無添加草莓果醬，搭配各式麵包，只要銅板價28元到49元。

▲全聯「閱讀麵包」此波與法國聖桃園果醬St. Dalfour France聯名，推出新品「草莓口袋吐司、草莓奶霜軟法」。（圖／業者提供）

其中柔軟的草莓口袋吐司口感藏有驚喜，草莓內餡加入蒟蒻米，酸甜中多了Q彈口感。9月27日還會上市「草莓奶霜軟法」，是台式歐包始祖軟式法棍，融合草莓果醬及香甜奶醬，酸甜滑順。聯名款還有「草莓生貝果」、「草莓餐包」，草莓控天天吃。

抹醬方面，「康寶草莓果醬」每瓶特價79元，一次買2瓶特價148元，再折10元，等於平均每瓶只要69元。「能多益榛果可可醬」特價174元、全新「法國聖桃園葡萄果醬」特價145元，搭配現折活動，買越多省越多。