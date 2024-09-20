　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

海基會明年編列的預算被立委、媒體質疑暴增40%，海基會秘書長羅文嘉20日強調，預算暴增不是事實，其中一部分是財務結構的調整，因過去財源有逾4成來自募款，但海基會業務涉兩岸敏感業務，企業捐錢後，若想影響政策，海基會恐難以自處，「以健康態度看待海基會財務結構，應逐年調降對外募款額度。」

羅文嘉在海基會背景說明會上表示，他有看到媒體上的報導，不管是媒體記者朋友寫的，或是立法委員提出來的，關於海基會預算，有些是因為「不了解」而產生的誤會。

羅文嘉指出，首先，海基會有三大任務，第一個是服務、第二是交流、第三是協商，「有人認為沒有協商的時候，海基會就沒有業務，這是錯的，在沒有正式協商的時候，就要做協商前的準備，以及過去協商的事項如何確保其能夠繼續執行。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

▲海峽交流基金會,財團法人海峽交流基金會,海基會,半官方機構,中國大陸和海基會的對口機構是海峽兩岸關係協會。（圖／記者謝婷婷攝）

羅文嘉提到，第二個有關交流，就是因為沒有正式的交流，所以才要想盡辦法用其他的方式來交流。

羅文嘉說，第三個關於服務，他們希望把服務的工作做到更深、更廣、更好，「我來到海基會4個月，跟全體海基會同仁一致的目標，就是三項工作都要努力的往前走。‘

羅文嘉還說，很多人可能跟他一樣，之前並不知道海基會的經費、財務以及業務的主要內容，他既然來到這裡，就有責任讓海基會同仁一起把單位的光榮感和做事的效率大幅提升，「效率要提升，業務自然會增加，業務增加，預算也會些微的增加。」

羅文嘉強調，他會說是些微的增加，是因為海基會預算暴增不是事實，「我們今天有三個方向，第一個我們要調整海基會的財務結構，改善海基會的財務結構。」

羅文嘉指出，海基會的預算有兩個來源，一部分是來自於陸委會的補助，另一部分是來自於海基會自籌的募款，在今年度以前，來自於陸委會的補助大概佔57%，另外43%是海基會要自行去募款，但下年度開始，他跟陸委會主委邱垂正討論後，有個共同想法，就是把陸委會對海基會的補助提高至70%，30%由海基會自行來籌募。

▲海峽交流基金會,財團法人海峽交流基金會,海基會,半官方機構,中國大陸和海基會的對口機構是海峽兩岸關係協會。（圖／記者謝婷婷攝）

羅文嘉強調，海基會的任務是受陸委會委託執行國家的相關政策事務，這些事務的費用本來就應該來自於政府的預算，不是透過民間每年都要去巨額的募款，「而且一旦募款，海基會業務涉兩岸敏感業務，人家為什麼要捐錢給你？捐了錢之後，如果他有另外的想法跟目的，想要影響政策，我們如何自處？」

羅文嘉進一步指出，以健康的態度來看待海基會財務結構，應該逐年調降海基會對外募款的額度，這才是真正最關鍵的原因，所以海基會實際增加的預算不是7000多萬，是大概4000萬，而這之中又有一半，將近2000萬是用於配合政府的調薪，而且是兩年度的調薪，分別是今年度未列須補列，以及明年度政府調薪3%要來提列。

至於另外一半，羅文嘉說，第一個用在台商子女夏令營的活動，原來只有夏令營，他們希望增加擴大服務的範圍，增加冬令營，「增加冬令營自然會增加支出和業務，也增加同仁的工作量，但海基會同仁願意承擔這個叫好又叫座的活動。」

羅文嘉說，第二個，會用於掌握中國大陸不管是政治、經濟、社會、文化，各種情勢的資料和演變，這些資料也可以提供給社會各界共享，強化大家對兩岸政策、處境的瞭解，來避免各種可能的風險，「海基會預算就這麼簡單，就這麼單純，不是外界所說的那樣子！」

最後，羅文嘉還說，他來到海基會之後，看到海基會的同仁面對工作非常盡心、用心，有些從1991年海基會成立到現在，不管哪一個政黨執政，不管誰在當董事長、秘書長都堅守崗位、做該做的事，「海基會業務不管在服務的品質和服務的量上都是增加的，應該要給這些基層同仁鼓勵才對。」

ET快訊
赴陸失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班
「金龍海嘯」第一排　專家指這裡機率高
死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正
快訊／死刑釋憲出爐！廢死聯盟發聲了
死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會
死刑釋憲出爐　最高檢：將為死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴
快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

大咖女星突襲告五人後台　他們得知身份嚇呆：是整人節目嗎

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

彰化七星級露營區「清水那方」業者拒斷電　縣府：再協商　

台東小米粽案廚房找到「一包芬普尼」　毒物醫：患者症狀不符合

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

快訊／憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　民進黨回應了

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

死刑「有條件合憲」　法務部：現行37名死囚身分不變、無釋放問題

更多熱門

相關新聞

海基會秋節台商座談　同時邀請大陸、亞洲台商

海基會秋節台商座談　同時邀請大陸、亞洲台商

海基會18日舉辦「2024大陸台商秋節座談聯誼活動」，首次邀請大陸台商與亞洲台商共聚一堂，針對亞洲各國投資環境進行探討。海基會秘書長羅文嘉在活動上表示，海基會特別針對大陸台商關心的議題，邀請產官單位進行專業說明，讓大陸台商可以進行亞洲與全球佈局。

海基會預算爆增7千多萬　李彥秀批民進黨浪費錢

海基會預算爆增7千多萬　李彥秀批民進黨浪費錢

陸委會捐助海基會預算暴增7千多萬　許宇甄質疑用途轟：荒謬

陸委會捐助海基會預算暴增7千多萬　許宇甄質疑用途轟：荒謬

羅文嘉：兩岸目前是「協商前的協商」

羅文嘉：兩岸目前是「協商前的協商」

海基會9月初開董事會　新董座人事沒上議程

海基會9月初開董事會　新董座人事沒上議程

關鍵字：

羅文嘉海基會

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面