羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會明年編列的預算被立委、媒體質疑暴增40%，海基會秘書長羅文嘉20日強調，預算暴增不是事實，其中一部分是財務結構的調整，因過去財源有逾4成來自募款，但海基會業務涉兩岸敏感業務，企業捐錢後，若想影響政策，海基會恐難以自處，「以健康態度看待海基會財務結構，應逐年調降對外募款額度。」

羅文嘉在海基會背景說明會上表示，他有看到媒體上的報導，不管是媒體記者朋友寫的，或是立法委員提出來的，關於海基會預算，有些是因為「不了解」而產生的誤會。

羅文嘉指出，首先，海基會有三大任務，第一個是服務、第二是交流、第三是協商，「有人認為沒有協商的時候，海基會就沒有業務，這是錯的，在沒有正式協商的時候，就要做協商前的準備，以及過去協商的事項如何確保其能夠繼續執行。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）



羅文嘉提到，第二個有關交流，就是因為沒有正式的交流，所以才要想盡辦法用其他的方式來交流。

羅文嘉說，第三個關於服務，他們希望把服務的工作做到更深、更廣、更好，「我來到海基會4個月，跟全體海基會同仁一致的目標，就是三項工作都要努力的往前走。‘

羅文嘉還說，很多人可能跟他一樣，之前並不知道海基會的經費、財務以及業務的主要內容，他既然來到這裡，就有責任讓海基會同仁一起把單位的光榮感和做事的效率大幅提升，「效率要提升，業務自然會增加，業務增加，預算也會些微的增加。」

羅文嘉強調，他會說是些微的增加，是因為海基會預算暴增不是事實，「我們今天有三個方向，第一個我們要調整海基會的財務結構，改善海基會的財務結構。」

羅文嘉指出，海基會的預算有兩個來源，一部分是來自於陸委會的補助，另一部分是來自於海基會自籌的募款，在今年度以前，來自於陸委會的補助大概佔57%，另外43%是海基會要自行去募款，但下年度開始，他跟陸委會主委邱垂正討論後，有個共同想法，就是把陸委會對海基會的補助提高至70%，30%由海基會自行來籌募。

羅文嘉強調，海基會的任務是受陸委會委託執行國家的相關政策事務，這些事務的費用本來就應該來自於政府的預算，不是透過民間每年都要去巨額的募款，「而且一旦募款，海基會業務涉兩岸敏感業務，人家為什麼要捐錢給你？捐了錢之後，如果他有另外的想法跟目的，想要影響政策，我們如何自處？」

羅文嘉進一步指出，以健康的態度來看待海基會財務結構，應該逐年調降海基會對外募款的額度，這才是真正最關鍵的原因，所以海基會實際增加的預算不是7000多萬，是大概4000萬，而這之中又有一半，將近2000萬是用於配合政府的調薪，而且是兩年度的調薪，分別是今年度未列須補列，以及明年度政府調薪3%要來提列。

至於另外一半，羅文嘉說，第一個用在台商子女夏令營的活動，原來只有夏令營，他們希望增加擴大服務的範圍，增加冬令營，「增加冬令營自然會增加支出和業務，也增加同仁的工作量，但海基會同仁願意承擔這個叫好又叫座的活動。」

羅文嘉說，第二個，會用於掌握中國大陸不管是政治、經濟、社會、文化，各種情勢的資料和演變，這些資料也可以提供給社會各界共享，強化大家對兩岸政策、處境的瞭解，來避免各種可能的風險，「海基會預算就這麼簡單，就這麼單純，不是外界所說的那樣子！」

最後，羅文嘉還說，他來到海基會之後，看到海基會的同仁面對工作非常盡心、用心，有些從1991年海基會成立到現在，不管哪一個政黨執政，不管誰在當董事長、秘書長都堅守崗位、做該做的事，「海基會業務不管在服務的品質和服務的量上都是增加的，應該要給這些基層同仁鼓勵才對。」